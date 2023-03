Calciomercato Roma, incubo Juventus: 50 milioni per il doppio ‘addio’

Calciomercato Roma, la Juventus è pronta ad insidiare Tiago Pinto in estate. Cinquanta milioni di euro sul piatto e doppio “scippo” servito

Roma e Juventus sono pronte a tornare a duellare in vista della finestra di calciomercato estiva. La squadra bianconera è uscita sconfitta dallo stadio Olimpico, con la Roma che ha strappato i tre punti grazie alla perla da fuori area di Gianluca Mancini. Ora la Vecchia signora può cercare il riscatto in ottica calciomercato, c’è il doppio ‘scippo’ programmato in estate.

La Juventus sembra pronta a bruciare Tiago Pinto nelle prossime settimane, con l’obiettivo di portare a casa un doppio scippo al gm della Roma. Entrambe le squadre sono reduci dalle fatiche infrasettimanali di Europa League. La Roma ha vinto per 2-0 in casa contro la Real Sociedad, mentre la Juventus all’Allianz stadium ha superato di misura i tedeschi del Friburgo. Domani entrambe le squadre torneranno in campo per la ventiseiesima giornata di Serie A. I giallorossi attendono allo stadio Olimpico il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce da due vittorie consecutive ed al tredicesimo posto in classifica

Calciomercato Roma, non solo Frattesi: doppia insidia Juventus per Pinto

Nella squadra emiliana è tornato al gol Davide Frattesi, pupillo di mercato del general manager Tiago Pinto. Sul centrocampista ex giallorosso però il pressing della Juventus non accenna a fermarsi e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 16 del Sassuolo non è l’unico obiettivo comune a centrocampo per Roma e Juve.

La squadra bianconera ha intenzione di strappare alla concorrenza anche il leccese Morten Hjulmand, centrocampista classe ’99 protagonista della positiva stagione dei salentini. Anche il danese è stato accostato alla lista dei desideri di Tiago Pinto, a caccia di rinforzi nel settore nevralgico di gioco per la prossima stagione. Secondo il quotidiano sportivo la Juventus è pronta a rompere gli indugi per i l doppio scippo, con un’operazione da 50 milioni di euro. Per il centrocampista del Sassuolo sarebbe pronta l’offerta da 30 milioni, per il danese del Lecce da 20.