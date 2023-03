Nuova ricaduta, annuncio ufficiale: salta la Roma

Annuncio ufficiale e nuova ricaduta dopo il brutto infortunio, il calciatore salterà la sfida dello stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa

La Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico domenica pomeriggio per affrontare il Sassuolo. La squadra giallorossa, che sarà orfana per squalifica di José Mourinho, affronterà i neroverdi dopo le fatiche europee di giovedì scorso. La Roma ha superato per 2-0 la Real Sociedad nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League, domenica sarà la volta di affrontare la squadra emiliana.

Roma-Sassuolo si giocherà domenica pomeriggio, alle ore 18, allo stadio Olimpico. L’impianto casalingo si prepara ad un nuovo sold-out, mentre José Mourinho non siederà in panchina dopo la squalifica confermata per due giornate. Il tecnico portoghese salterà la sfida agli emiliani ed il derby contro la Lazio di Maurizio Sarri, vero e proprio scontro diretto nella lotta al quarto posto. In zona Champions League la squadra giallorossa è a caccia di punti pesanti dopo la sconfitta dell’Inter, fermata in casa dello Spezia per 2-1. Alla vigilia della sfida dell’Olimpico sono arrivate le parole del tecnico neroverde, Alessio Dionisi.

Roma-Sassuolo, Alessio Dionisi in conferenza: ricaduta per Mert Muldur

L’allenatore del Sassuolo ha presentato la sfida dello stadio Olimpico in conferenza stampa. La squadra emiliana è reduce da due vittorie consecutive in Serie A e sogna il colpaccio in casa della Roma. Sulla sfida ai giallorossi Dionisi ha così commentato: “Speriamo che la gara di giovedì abbia lasciato un po’ di stanchezza nella Roma.”

Un accesso sul dato statistico: “Il Sassuolo non ha mai vinto a Roma e per noi sarà difficile, il dato è suggestivo perché vuol dire che la Roma è forte a difendersi.” Infine il tecnico degli emiliani ha fatto un punto sull’infermeria in casa Sassuolo, con il nuovo stop per il terzino Mert Muldur: “Per quanto riguarda Muldur quando si rientra da un lungo infortunio, delle piccole interruzioni possono succedere. Nulla di grave, non è ancora disponibile per giocare.”