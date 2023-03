Calciomercato Roma, svolta clamorosa: 15 milioni per l’erede

Calciomercato Roma, la svolta è definitiva e può riaccendere la pista per il colpo a zero in casa giallorossa. Spunta l’erede da 15 milioni

La Roma è a caccia di continuità di risultati allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa, orfana per squalifica di José Mourinho, tornerà in campo tra le mura amiche domenica pomeriggio, per affrontare il Sassuolo di Alessio Dionisi. I giallorossi hanno l’obiettivo di allungare la striscia positiva in casa, per sfruttare la sconfitta dell’Inter. Mentre in vista della sessione di calciomercato estiva c’è la svolta che può riaccendere la pista a parametro zero in difesa per Tiago Pinto.

Dopo la bella vittoria conquistata contro la Real Sociedad, nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League, la Roma tornerà in campo domani pomeriggio. Allo stadio Olimpico arriverà il Sassuolo, attualmente tredicesimo in classifica e reduce da due vittorie in Serie A. Non ci sarà in panchina mister José Mourinho, raggiunto da due giornate di squalifica dopo i fatti dello stadio Zini di Cremona. I punti in palio contro la squadra emiliana sono pesantissimi in ottica piazzamento in Champions League, vista la sconfitta dell’Inter in casa dello Spezia. A proposito di Europa, c’è un colpo a parametro zero che può tornare di strettissima attualità per il general manager Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, tentazione Ndicka: l’Eintracht ha già scelto l’erede

Dalla Germania non sembrano avere alcun dubbio: l’Eintracht Francoforte sta già pianificando il dopo Ndicka. Difensore francese classe ’99, il suo contratto è in scadenza in estate ed il club tedesco si è rassegnato a perderlo a parametro zero. L’Eintracht avrebbe già individuato il sostituto in vista dell’addio al difensore francese.

Secondo quanto evidenziato dal media tedesco Frankfurter Neue Presse, l’Eintracht ha già scelto l’erede in difesa di Evan Ndicka. Il francese sembrava ad un passo dal Barcellona ma ora il suo futuro appare nuovamente indecifrabile. Chiaro invece sembra la strategia del club tedesco, pronto a pescare in Bundesliga l’erede del difensore mancino. Si tratta di Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda. L’Eintracht sembra pronto a versare 15 milioni di euro nelle casse del club biancorosso.