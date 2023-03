Roma, intervento chirurgico per Belotti: il report ufficiale

La Roma ha emesso una nota ufficiale sull’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Andrea Belotti. Ecco il report dopo l’operazione alla mano per l’attaccante

La vittoria in Europa League contro la Real Sociedad ha lasciato diversi strascichi nell’infermeria della Roma. Oltre a Lorenzo Pellegrini, infortunato alla testa con trenta punti di sutura, c’è stata la frattura alla mano per Andrea Belotti. L’attaccante giallorosso si è sottoposto ad intervento chirurgico, ecco il report ufficiale della Roma sulle condizioni del Gallo.

Andrea Belotti è stato operato dopo la frattura alla mano rimediata giovedì in Europa League. Durante la sfida alla Real Sociedad l’attaccante giallorosso aveva riportato la frattura al quarto metacarpo della mano destra. In queste ore il ‘Gallo’ si è sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi per ridurre la frattura. Intervento riuscito, come da comunicato ufficiale emesso dalla Roma. Un sospiro di sollievo per l’infermeria giallorossa, alla finestra ci sono sfide delicatissime per il bilancio stagionale della squadra guidata da Josè Mourinho.

Roma, intervento chirurgico riuscito per Belotti: la nota ufficiale

L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Andrea Belotti è terminato con successo. A comunicarlo in questi minuti è stata la stessa Roma, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito. La squadra di José Mourinho tornerà in campo allo stadio Olimpico domenica pomeriggio, per affrontare il Sassuolo di Dionisi.

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale del club giallorosso: “Andrea Belotti è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. L’intervento, eseguito presso la clinica Madonna della Fiducia dal Prof. Matteo Guzzini, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo.” Ora le condizioni del numero 11 andranno monitorate passo passo, la sua presenza contro il Sassuolo rimane in dubbio in vista della sfida dell’Olimpico di domenica pomeriggio.