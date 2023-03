Calciomercato Roma, colpaccio in attacco: ritorno di fiamma in A

Calciomercato Roma, il ritorno è di fiamma. Il colpo per i giallorossi potrebbe arrivare dai nerazzurri. Ecco cosa potrebbe fare Pinto

Stasera la Roma scende in campo contro il Sassuolo per quella che si potrebbe rivelare una partita fondamentale per una qualificazione europea assai importante. I risultati di Lazio e Atalanta di ieri lasciano la possibilità ai giallorossi di cercare, in qualche modo, di allungare un pochettino. Una vittoria, anche senza Mou in panchina, sarebbe assai preziosa.

E come si sa non ci saranno nemmeno Belotti e Pellegrini. Vabbè, questo è un altro discorso, qui parliamo di mercato e di quello che potrebbe essere un colpo giallorosso per la prossima annata. Sulla prima linea, un elemento che secondo alcune indiscrezioni Pinto aveva cercato la scorsa estate e per il quale aveva fatto dei sondaggi anche negli ultimi giorni di gennaio. Insomma, un ritorno di fiamma.

Calciomercato Roma, Muriel obiettivo reale

Secondo quanto ripotato da calciomercato.com i giallorossi stanno pensando in maniera assai concreta alla possibilità di prendere Muriel dall’Atalanta. Il 31enne colombiano ha un contratto in scadenza con i nerazzurri nel giugno del 2024 e questo potrebbe sicuramente aiutare un addio nella finestra di mercato estiva. E la Roma è vigile sulla questione. Molto vigile.

Muriel è un attaccante che può giocare su tutto il fronte offensivo e ha in canna dei colpi importanti, colpi che possono fare la differenza in qualunque momento. Adesso è in crescita anche sotto il profilo fisico e qualche anno su buoni livelli lo può ancora garantire. Insomma, potrebbe essere un bel colpo per la Roma per l’anno prossimo anche perché ovviamente non si parla di cifre così elevate. La questione contrattuale e l’età del calciatore non permettono in nessun modo all’Atalanta di poter chiedere la luna. Anzi, tutt’altro. Insomma, economico e anche funzionale ai giallorossi. Sì, Muriel è davvero da tenere sott’occhio.