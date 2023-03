Calciomercato Roma, doppio intreccio con l’Inter: servono 35 milioni

I nerazzurri hanno intenzione di mettere i bastoni tra le ruote alla Roma nella prossima finestra di calciomercato estiva

Emozioni da montagne russe per i tifosi della Roma che oggi si sono svegliati con un mal di testa incredibile cercando di capire quello che è successo nelle scorse settimane. I giallorossi sono passati dalla vittoria sul Salisburgo alla sconfitta con la Cremonese, per poi riprendere con i successi su Juventus e quello per 2-0 contro la Real Sociedad. Le ultime due prestazioni sono state molto convincenti e per questo nessuno si aspettava di perdere in questo modo contro il Sassuolo.

La partita di ieri sera ha visto Dybala e compagni perdere l’opportunità di agganciare il secondo posto in classifica insieme all’Inter. Contro i neroverdi è finita 4-3 per loro, che sono passati in avanti grazie a un Laurentié indiavolato. L’attaccante, che quattro anni fa giocava in Serie B in Francia, ha siglato una doppietta abbastanza fortunata e servito un assist che ha permesso agli emiliani di calare il tris. Non sono serviti a nulla gli sforzi di Zalewski, Wijnaldum e Dybala che hanno segnato le tre reti giallorosse. Il gol di Pinamonti nel finale ha chiuso i giochi lasciando la Roma al 5° posto con 47 punti.

Mentre tutti pensano al campionato e alla partita di ritorno di Europa League, c’è chi ha cominciato la settimana pensando già al calciomercato estivo. Si tratta di Tiago Pinto, che non può perdere tempo se ha intenzione di migliorare la rosa in estate, proprio come vorrebbe Mourinho.

Calciomercato Roma, l’Inter vuole Lindelof

Prima di poter acquistare, però, è molto importante cedere e soprattutto non lasciar partire quei giocatori che non hanno ancora rinnovato il contratto. Uno di questi Chris Smalling, che è in scadenza a giugno 2023. L’inglese non ha ancora esercitato la clausola unilaterale per prolungare il contratto e sta spaventando sia i tifosi che Pinto, visto che l’Inter è sulle sue tracce.

Come riporta il Sun, però, i nerazzurri hanno messo nel mirino anche una altro difensore per migliorare la linea arretrata. Si tratta di Victor Lindelof, che nel Manchester United non ha più spazio visto l’impiego di Varane e Martinez. Lo svedese vorrebbe restare e lottare per ottenere il posto da titolare, ma con due finalisti del mondiale davanti sembra molto difficile. Con un’offerta di circa 35 milioni lo svedese, che era nel mirino giallorosso la scorsa estate, potrebbe lasciare i Red Devils. Se l’affare dovesse andare in porto, i nerazzurri potrebbero anche lasciar perdere Smalling, che sarebbe ancora più libero di restare in giallorosso.