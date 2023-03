Calciomercato Roma, futuro in Francia e Pinto ko: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, il procuratore del calciatore è uscito ufficialmente allo scoperto in vista della sessione estiva. Futuro in Ligue 1 e colpo a zero sfumato per Pinto

La Roma è reduce dalla sconfitta interna patita contro il Sassuolo. La squadra giallorossa ha pagato le fatiche europee cedendo il passo agli emiliani allo stadio Olimpico. Decisivo il cartellino rosso rimediato da Marash Kumbulla, che ha lasciato i suoi in dieci uomini e causato un calcio di rigore per i neroverdi, siglato poi da Domenico Berardi. La squadra di José Mourinho tornerà in campo giovedì sera, mentre arriva un annuncio che ridisegna il futuro di un obiettivo a parametro zero per Tiago Pinto.

La Roma è uscita sconfitta dallo stadio Olimpico nella sfida al cardiopalma contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. La squadra giallorossa, orfana in panchina di José Mourinho ed in silenzio stampa dopo la squalifica confermata per il tecnico, fallisce un’occasione d’oro nella lotta al quarto posto in Serie A. Sul banco degli imputati, oltre all’arbitro Fabbri, c’è inevitabilmente finito Marash Kumbulla. Il difensore albanese ha reagito con un calcione ad un colpo subito da Berardi, causando il calcio di rigore poi decisivo per la vittoria del Sassuolo e lasciando i suoi in dieci uomini. Nella prossima sessione di calciomercato estivo il general manger Tiago Pinto può cercare nuovi rinforzi difensivi per la Roma.

Calciomercato Roma, l’agente di Ndicka allo scoperto: che assist al Marsiglia

Uno dei nomi da tempo segnalati in cima alla lista dei desideri del portoghese in casa Roma è quello di Evan Ndicka. Difensore francese classe ’99, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Calciatore roccioso e di piede mancino, il suo procuratore è uscito allo scoperto nelle scorse ore.

Intervistato dal programma YouTube Le club des 5 , l’agente Samir Khiat ha aperto le porte ad un futuro in Ligue 1 per il proprio assistito. In particolare il procuratore del francese ha strizzato l’occhio al Marsiglia allenato da Igor Tudor. Ecco le parole che possono aprire al futuro in Francia per Ndicka: “L’OM è molto attraente, soprattutto con Pablo Longoria. È un club che non ha nulla da invidiare ai buoni club della Bundesliga.”