Calciomercato Roma, rinforzo Mondiale: Conte non è solo

Calciomercato Roma, concorrenza in aumento per il rinforzo Mondiale e Pinto accerchiato. Non c’è solo Antonio Conte sul calciatore in vista della finestra estiva

Il Mondiale in Qatar, concluso tre mesi fa, ha riportato l’Argentina sul tetto del mondo dopo 36 anni. La nazionale Albiceleste, guidata da Lionel Scaloni, ha superato la Francia in finale anche grazie alla rete di Paulo Dybala nella lotteria dei rigori. L’attaccante della Roma, al pari dello juventino Di Maria, è tornato decisivo in Serie A dopo il trionfo Mondiale in Qatar.

E la vetrina internazionale ha acceso i riflettori del calciomercato anche su molti giocatori dell’Albiceleste. Basti pensare al centrocampista Enzo Fernandez, passato al Chelsea a gennaio per la cifra record di 121 milioni di euro. Oltre al regista ex Benfica, a rubare la scena in Qatar è stato anche l’estremo difensore dell’Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martinez. Il portiere attualmente milita nell’Aston Villa ma il suo futuro è tutto da scrivere in vista della sessione estiva di calciomercato. Anche la Roma di Tiago Pinto è stata segnalata sulle sue tracce, il general manager giallorosso sta cercando una valida alternativa a Rui Patricio, 35enne e con il contratto fino al 2024 in casa Roma.

Calciomercato Roma, intrigo ‘Dibu’ Martinez: il Tottenham non è solo in Premier

La pista Martinez intriga il general manager della Roma, che sta valutando anche i profili ‘azzurri’ Vicario e Carnesecchi in Serie A. Mentre, per quel che riguarda il ‘Dibu’, la concorrenza è in aumento in Premier League. Nelle scorse ore sembrava essere in pole position il Tottenham di Antonio Conte, ma i londinesi non solo l’unica big inglese pronta a piombare sul portiere argentino.

Secondo quanto sottolineato dal sito Sportskeeda.com il Tottenham non è l’unico gigante della Premier League pronto ad assaltare l’estremo difensore dell’Aston Villa. Anche il Chelsea di Potter sembra deciso a rinforzarsi tra i pali in vista dei mesi estivi. I Blues sarebbero alla ricerca di un nuovo numero 1 per la prossima stagione, la concorrenza è in aumento e potrebbe spingere Tiago Pinto a monitorare le piste interne in Serie A.