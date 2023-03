Mourinho ‘predestinato’, futuro già scritto: il verdetto del grande ex

Calciomercato Roma, il grande ex non ha alcun dubbio intorno a José Mourinho. Lo Special One è predestinato, ecco il verdetto sul futuro dello Special One

José Mourinho è stato il grande assente nella sconfitta di ieri della Roma contro il Sassuolo. La squadra giallorossa è caduta in casa per 3-4, dopo una partita ricca di episodi ed errori marchiani per la squadra giallorossa. Le fatiche di coppa, con la vittoria per 2-0 ai danni della Real Sociedad, si sono fatte sentire. Nel frattempo arriva il verdetto del grande ex sul futuro del tecnico portoghese.

Lo stadio Olimpico ieri pomeriggio si è stretto ancora una volta intorno al proprio allenatore. José Mourinho ha scontato il primo dei due turni di squalifica rimediati dopo i fatti dello stadio Zini, con il diverbio tra il portoghese ed il quarto uomo Marco Serra. Il tecnico giallorosso salterà anche il derby contro la Lazio per squalifica, con la squadra di Sarri avanti due punti a quella giallorossa in classifica. In attesa del ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League, giovedì sera in casa della Real Sociedad, arriva il verdetto del grande ex intorno al futuro di mister Mourinho.

Calciomercato Roma, futuro già scritto per Mourinho: la sentenza di Pinto da Costa

A parlare anche dello Special One è stato il presidente del Porto, Pinto da Costa. Il proprietario del club lusitano è stato intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport, alla vigilia della sfida per gli ottavi di finale della Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Presidente del Porto da oltre 40 anni, è stato lui ad ingaggiare José Mourinho prima che diventasse lo Special One. Correva l’anno 2002 e da Costa assunse il tecnico di Setubal sulla panchina biancoblu. Quel Porto riuscirà a vincere la Champions League l’anno successivo, ecco le parole del presidente sul futuro di mister Mourinho. Da Costa ha le idee chiare sul futuro del connazionale: “È ai vertici da più di due decenni e dopo la Roma arriveranno per lui altre grandi sfide e altri grandi club, perché è semplicemente un predestinato.”