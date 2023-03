Roma, confronto serrato dopo il ko: Pellegrini col caschetto suona la carica

Al termine della partita con il Sassuolo persa 4-3, lo staff tecnico ha incontrato i giocatori della Roma per un confronto prolungato

Fine settimana da dimenticare per la Roma, che arrivava alla partita con il Sassuolo sulle ali dell’entusiasmo. Secondo posto che svanisce in una serata allo Stadio Olimpico, con l’Inter che dista ancora tre punti e i giallorossi che sono quinti insieme al Milan. I giallorossi devono giocare ancora la ventiseiesima giornata contro la Salernitana, per sognare di raggiungere i cugini.

Per la seconda volta, la Roma ha mancato il salto di qualità per raggiungere la seconda piazza, subito alle spalle del Napoli. Era già successo due settimane fa, quando la Cremonese è riuscita a vincere allo Zini bloccando i giallorossi. La sconfitta con il Sassuolo però è stata piuttosto pesante, non solo per il punteggio, ma per le modalità. I gol di Laurentié potevano anche essere evitati se solo ci fosse stata più attenzione in fase di copertura dell’area.

Il calcio di rigore segnato da Berardi, poi, è stato l’evento più discusso della gara. L’attaccante neroverde, infatti, ha colpito con un calcetto Kumbulla nella parte inguinale dopo un contatto. Il difensore albanese non ha lasciato passare la cosa e ha deciso di restituire all’esterno destro un colpo, che è stato sanzionato dall’arbitro. Il Var ha subito richiamato Fabbri, che non ci ha pensato due volte a sventolare il cartellino dopo l’OFR.

Roma, lungo confronto tra giocatori e staff

L’episodio ha mandato su tutte le furie sia Mourinho sia la società, che ha deciso di intraprendere il silenzio stampa per protestare per òla squalifica dell’allenatore in seguito all’episodio con il quarto uomo Marco Serra.

Come riporta Il Messaggero, nella pancia dello Stadio Olimpico è andato in scena un lungo confronto durato mezz’ora tra staff tecnico e giocatori al termine della partita con il Sassuolo. A questo incontro non ha preso parte José, a cui è stato ricordato di non poter entrare negli spogliatoi. L’incontro è molto importante visto che è arrivato poco prima dell’inizio di una settimana molto importante per i giallorossi. Giovedì, infatti, c’è il ritorno di Europa League, mentre domenica c’è la Lazio. In vista della partita con i baschi, Lorenzo Pellegrini svolgerà una tac che, se dovesse dare esito negativo, gli permetterebbe di allenarsi con il caschetto per proteggere la ferita.