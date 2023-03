Calciomercato Roma, Abraham scaricato: l’alternativa è Vlahovic

L’attaccante della Roma non è più nel mirino del club che ha intenzione di migliorare il reparto offensivo nel prossimo calciomercato

I giocatori della Roma in questa stagione e in quella passata hanno attirato l’attenzione di diversi big club europei, che hanno intenzione di prenderli per migliorare le proprie rose. Chi si è fatto notare senza ombra di dubbio è Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha dimostrato di essere un vero e proprio talento capace di caricarsi sulle spalle la squadra nei momenti difficili. Questi, poi, sono stati risolti dalle qualità della Joya, che in giallorosso ha già siglato 13 gol in tutte le competizioni, fornendo 8 assist.

Numeri impressionanti per l’ex Juventus che è arrivato in estate a parametro zero. Per il suo arrivo si sono scomodati sia Mourinho che Dan Friedkin. Il primo lo ha chiamato al telefono per convincerlo ad accettare la proposta giallorossa. Il secondo, invece, lo ha portato con il suo aereo privato fino in Portogallo per prendere parte al ritiro della Roma e conoscere subito i compagni di squadra.

Chi si è fatto notare la scorsa stagione è Tammy Abraham, che ha segnato ben 27 reti in tutte le competizioni in giallorosso. La stagione d’esordio è stata un vero e proprio idillio per l’ex Chelsea, che ha dimostrato tutto il suo valore. In questa annata, però, il suo talento si vede a sprazzi, con soli 7 gol segnati tra campionato e coppe.

Calciomercato Roma, Vlahovic scavalca Abraham

Questi numeri, però, non hanno fermato alcuni club europei di pensare a lui come prossimo attaccante per migliorar ei propri reparti in estate. Per lasciarlo partite, però, il prezzo sembra essere di circa 75 milioni, quasi quanto la clausola che il Chelsea dovrà pagare per riaverlo.

Come riporta ESPN, però, sulle tracce di Tammy non c’è più il Manchester United, che vuole migliorare le bocche di fuoco. Nel mirino dei Red Devils c’era Harry Kane, ma l’età spaventa un po’ il club che sta pensando alle alternative. I primi nomi nella lista dello United sono quello di Osimhen e di Dusan Vlahovic, che potrebbe anche lasciare la Juve per risolvere i problemi degli inglesi.