Calciomercato Roma, ha vinto Mourinho: firma in arrivo

Calciomercato Roma, José Mourinho accontentato con la firma in arrivo. Ecco la data del possibile annuncio, il calciatore è indispensabile per il tecnico portoghese

La Roma è attesa da due sfide cruciali nei prossimi giorni. Prima il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in casa della Real Sociedad, poi il derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. José Mourinho sarà in panchina solo nella sfida europea, mentre in campionato deve ancora scontare un turno di squalifica dopo l’alterco con Serra a Cremona. Nel frattempo il tecnico portoghese può sorridere per la firma in arrivo, spunta anche la data dell’annuncio.

La Roma è pronta a volare in Spagna per la gara di ritorno degli ottavi di finale in Europa League. La squadra giallorossa, che in Europa ritroverà José Mourinho in panchina, è reduce dall’allarmante battuta d’arresto contro il Sassuolo. La squadra emiliana è riuscita ad espugnare l’Olimpico con il risultato di 3-4, con la Roma che ha fallito una nuova chance per agganciare l’Inter al secondo posto in classifica. Ora in Europa i giallorossi cercano il riscatto, si parte dalla vittoria per 2-0 dell’andata ed in palio c’è il pass per i quarti di finale di Europa League, domenica pomeriggio poi ci sarà il secondo derby stagionale contro la Lazio. In attesa del responso dal campo c’è un aggiornamento importante sul fronte rinnovi in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, Cristante indispensabile per Mou: le ultime sul rinnovo

La sconfitta interna contro il Sassuolo ha evidenziato quanto pesi in casa Roma la mancanza di Bryan Cristante. Il centrocampista ex Atalanta ha saltato solo due gare nell’ultimo anno, e sono arrivate altrettante sconfitte. Il numero 4 è pronto a rinsaldare la cerniera giallorossa al fianco di Matic, mentre il suo rinnovo contrattuale sembra ormai una pura formalità.

Il centrocampista sta per firmare il prolungamento di contratto con la Roma, l’intesa e totale ed è stata già trovata da tempo. Per Mourinho il numero 4 è uno dei pilastri fondamentali della rosa giallorossa, basti pensare cha ha giocato l’89% dei minuti a disposizione fin qui. Secondo quanto sottolineato dal giornalista Francesco Balzani il rinnovo ufficiale del centrocampista potrebbe arrivare durante la prossima sosta della Serie A. Una firma ed un annuncio che fanno contento José Mourinho senza alcun dubbio.