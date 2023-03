Real Sociedad-Roma, ufficiale l’arbitro: dolce ricordo per Mou

Real Sociedad-Roma, la UEFA ha diramato le designazioni ufficiali per il ritorno degli ottavi di Europa League. La scelta dell’arbitro evoca un dolce ricordo

La Roma di José Mourinho tornerà in campo giovedì sera, per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League. La squadra giallorossa sarà ospite della Real Sociedad, si riparte dal 2-0 dello stadio Olimpico maturato grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla. Quest’ultimo è stato protagonista in negativo nell’ultima sconfitta giallorossa tra le mura amiche, al pari del direttore di gara, Michael Fabbri.

Cancellare la cocente sconfitta interna contro il Sassuolo e staccare il pass per i quarti di finale di Europa League, ecco la missione della Roma in vista di giovedì sera. La squadra giallorossa sarà ospite in casa della Real Sociedad, per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La Roma arriva nei paesi baschi forte del doppio vantaggio maturato all’andata, ma l’ultima sconfitta ha riaperto crepe e dubbi intorno alla rosa giallorossa. Sarà quindi fondamentale cercare riscatto in campo europeo, domenica poi sarà il momento di affrontare la Lazio di Maurizio Sarri, in un derby che sarà scontro diretto per la lotta al quarto posto. Intanto la Uefa ha diramato le designazioni arbitrali ufficiali per il ritorno degli ottavi di Europa League.

Real Sociedad-Roma, arbitra Kovacs: con lui la vittoria della Conference League

La Uefa ha diramato le designazioni arbitrali per le gare di ritorno degli ottavi di Europa League. A dirigere Real Sociedad – Roma sarà il fischietto rumeno István Kovács. Il suo nome evoca un dolcissimo ricordo in casa giallorossa, è stato l’arbitro della finale di Conference League a Tirana tra la Roma ed il Feyenord.

Una designazione che rimanda alla mente la magia della notte di Tirana, quando i giallorossi superarono di misura gli olandesi e tornarono ad alzare un trofeo al cielo dopo 14 anni. Il fischietto rumeno ha incontrato la Roma in altre due occasioni, prima della finale di Conference League a Tirana, sempre positive per i giallorossi. Parliamo delle sfide europee Braga-Roma 0-2, nell’ edizione 2020-21 di Europa League. Lo scorso anno l’arbitro diresse anche Roma-Zorya 4-0, edizione 2021-22 di Conference League.