Calciomercato Roma, priorità per l’estate: vogliono lo sconto

La Roma può incassare dalla cessione di un suo giocatore nel prossimo calciomercato, ma il club interessato vuole un taglio al cartellino

I campionati sono entrati nel vivo con i girone di ritorno delle competizioni che sta delineando le varie classifiche e corse al titolo. In Italia il Napoli continua la sua cavalcata verso il terzo scudetto con ben 18 punti di vantaggio dalla seconda in classifica. La Roma, invece, ad oggi è quinta a tre punti dall’Inter, che segue a ruota Osimhen e compagni. Il pareggio di ieri sera tra Milan e Salernitana ha permesso ai giallorossi di rimanere alle spalle del club di Via Aldo Rossi.

Una serie di risultati che permettono alla Roma di continuare a lottare per i propri obiettivi, con la sconfitta con il Sassuolo che ha giocato un ruolo importante. Nella mente di Mourinho c’è la Champions League da raggiungere, mentre a Trigoria c’è anche chi pensa più in avanti ed è con la mente alla prossima annata. Si tratta di Tiago Pinto, che in questo momento deve cominciare a preparare il calciomercato estivo.

Muoversi adesso è molto importante per tutti i club, ma soprattutto per la Roma, che deve fare i conti col Fair Play Finanziario. Questo già a gennaio ha complicato non poco le strategie dei giallorossi, che hanno potuto prendere solo Diego Llorente e Ola Solbakken. Fondamentali saranno le cessioni, con diversi giocatori giallorossi che sono nel mirino.

Calciomercato Roma, il Valencia vuole Kluivert

In giro per l’Europa ci sono alcuni giocatori in prestito e proprio questi potrebbero portare un piccolo tesoretto nelle casse giallorosse. Uno quasi sicuro di aver trovato la sua nuova squadra è Justin Kluivert, che sta giocando molto bene con il Valencia. L’olandese è in prestito con il club spagnolo che sta pensando al suo futuro.

Come riporta fichajes.net, il club de LaLiga sta pensando di riscattare l’olandese, che si è fatto notare molto bene in campo. Per prenderlo, gli spagnoli dovrebbero attivare la clausola per il riscatto fissata a 15 milioni. Vista la situazione del club, soprattutto economica però gli attuali diciassettesimi nel massimo campionato ispanico hanno intenzione di chiedere uno sconto a Tiago Pinto, visto che la cifra è ritenuta troppo alta. Kluivert sarebbe più che disposto a rimanere, a patto che la squadra rimanga ne LaLiga e non retroceda.