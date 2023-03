Juventus, Champions League a rischio: mossa ufficiale UEFA

La Roma è in corsa per un posto in Champions ma molto dipenderà dalla Juventus. I bianconeri, intanto, hanno ricevuto una brutta notizia.

La sconfitta patita per mano del Sassuolo, alla fine, non ha inciso troppo nella corsa verso un piazzamento in zona Champions. La Roma infatti, nonostante il ko interno, si trova al quinto posto a -1 dal Milan quarto e con appena 3 punti di svantaggio rispetto all’Inter terza. Tutto è ancora possibile ma molto dipenderà dal cammino della Juventus.

I bianconeri, grazie alla vittoria ottenuta (non senza qualche patema d’animo) ai danni della Sampdoria, si sono rimessi in carreggiata smaltendo nel migliore dei modi lo scivolone andato in scena all’Olimpico il 5 marzo. L’attuale settimo posto è da considerare temporaneo visto che il 23 marzo verrà discusso il ricorso presentato dalla Vecchia Signora contro la penalizzazione inflitta, nelle scorse settimane, dalla Corte federale d’appello.

La società, in tal senso, è fiduciosa di riottenere i 15 punti tolti nell’ambito dell’inchiesta legate alle plusvalenze effettuate nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021. Il ribaltamento della precedente sentenza, dopo l’ottenimento della ‘Carta Covisoc’, appare possibile. Il tecnico Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha addirittura parlato di secondo posto. La Juventus, come detto, ci crede ed ha iniziato a pregustare la possibilità di riportarsi alle spalle del Napoli capolista. Ed aumentare, in maniera concreta, le proprie chance di partecipare alla Champions 2023/24.

Juventus, la Uefa apre un procedimento

Nel frattempo, nella giornata odierna sono emerse ulteriori novità in merito all’indagine. La Uefa, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha chiesto ed ottenuto i nuovi atti della Procura di Torino ed al momento sta valutando la posizione del club bianconero.

Ulteriori sviluppi sono quindi attesi a stretto giro di posta e non è ancora chiaro a cosa accadrà incontro la Juventus in ambito europeo. Si vedrà più avanti. I documenti consegnati all’organismo presieduto da Aleksander Ceferin, in particolare, si riferiscono alle indagini suppletive svolte in attesa dell’udienza preliminare che comprendono anche gli “accordi segreti” relativi al riacquisto di alcuni giocatori. Fascicoli che, oltre alla Vecchia Signora, coinvolgono pure l’Udinese, il Sassuolo, il Bologna, l’Atalanta, la Sampdoria ed il Cagliari. La Roma, dal canto suo, osserva. Per strappare il pass Champions servirà uno sforzo-extra ed un rendimento al limite della perfezione. La Juventus non intende affatto arrendersi.