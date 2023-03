Roma-Sassuolo, Berardi-Kumbulla e la reazione al rosso di Fabbri: spunta il labiale

Roma-Sassuolo, riflettori accesi sull’episodio che ha cambiato la gara prima della fine del primo tempo. Spunta il labiale dopo il rosso diretto rifilato a Kumbulla

Marash Kumbulla dal paradiso all’inferno nel giro di pochi giorni. Il calciatore albanese è passato dalle celebrazioni per la rete siglata contro la Real Sociedad al cartellino rosso rimediato nella sconfitta interna contro il Sassuolo. Il difensore ex Hellas Verona è stato espulso poco prima della fine del primo tempo nella sfida agli emiliani, lasciando la Roma in dieci uomini e causando il calcio di rigore realizzato poi da Domenico Berardi.

L’attaccante neroverde è finito sul banco degli imputati per aver provocato la reazione violenta del difensore della Roma. L’ex Hellas Verona ha avuto un comportamento decisamente nocivo per la squadra giallorossa, ma è stato provocato fisicamente dall’attaccante emiliano. Berardi ha colpito con i tacchetti il difensore giallorosso, prima del calcione rifilato dallo stesso Kumbulla ai danni dell’attaccante neroverde. Episodio non considerato dal VAR che ha indotto l’arbitro Fabbri ad espellere direttamente il difensore della Roma, mentre Berardi ha calciato il rigore che ha portato il Sassuolo sull’1-3 prima del duplice fischio.

Roma-Sassuolo, il labiale di Kumbulla dopo il rosso diretto: Berardi sotto accusa

Un episodio che ha indirizzato la gara verso la vittoria della squadra emiliana, che trova per la prima volta i tre punti in casa della Roma. A fine gara i tifosi giallorossi sul web se la sono presa con l’arbitro e non solo, lo stesso Marash Kumbulla ha reagito con veemenza al cartellino rosso che ha colpito solo lui nell’episodio dello scontro con Berardi.

Subito dopo il cartellino rosso Marash Kumbulla ha rivolto un accusa nei confronti dell’attaccante emiliano di averlo colpito prima della reazione. Ecco il labiale del difensore ex Hellas Verona, furioso dopo l’espulsione diretta ed il calcio di rigore causato. Kumbulla si rivolge a Fabbri subito dopo l’espulsione: “Mi ha dato un calcio prima lui e dai il rosso a me?“.