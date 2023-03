Calciomercato Roma, Pinto lo ha fatto di nuovo: tesoretto dalla Spagna

Calciomercato Roma, marchio di fabbrica per Tiago Pinto e tesoretto in arrivo dalla Spagna. Il general manager giallorosso lo ha fatto di nuovo

Tiago Pinto lo ha fatto di nuovo e si prepara a regalare un nuovo tesoretto alle casse economiche della Roma. Il general manager portoghese conferma il proprio marchio di fabbrica sul calciomercato, e le notizie che giungono dalla Spagna aprono le porte ad un nuovo incasso a sorpresa in vista della sessione estiva. Ecco tutti i dettagli, l’exploit del calciatore può arricchire le casse del club giallorosso nei prossimi mesi.

Vigilia di Europa League in casa Roma, domani sera la squadra giallorossa sarà ospite della Real Sociedad. Allo stadio Municipal di Anoeta si disputerà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal 2-0 dello stadio Olimpico in favore dei giallorossi, ma la compagine basca è un avversario da non sottovalutare tra le mura amiche. Inoltre la Roma è reduce dal clamoroso tonfo interno contro il Sassuolo, che l’ha vista scivolare al quinto posto in classifica in Serie A. Tra poche ore ci sarà la conferenza stampa di José Mourinho, accompagnato da Lorenzo Pellegrini, per presentare la sfida alla squadra basca. Sempre dalla Spagna arriva un aggiornamento importante che coinvolge le manovre di Tiago Pinto in casa Roma.

Calciomercato Roma, exploit Fuzato in Spagna: Pinto pronto ad incassare

Alla fine della scorsa stagione la Roma ha salutato il portiere brasiliano Daniel Fuzato. Il classe ’97 è volato in Spagna, all’Ibiza, dopo che la squadra giallorossa aveva definito l’ingaggio a parametro zero di Mile Svilar dal Benfica. E nella Serie B spagnola l’ex secondo portiere della Roma sta continuando a mettersi in luce.

Daniel Fuzato sta brillando tra i pali dell’Ibiza, tanto da meritarsi un articolo sul portale spagnolo AS, che ha sottolineato la sua crescita in questa stagione. Malgrado la squadra delle isole Baleari sia a rischio retrocessione l’ex portiere giallorosso si sta mettendo in mostra con grandi performance. Secondo quanto sottolinea il Corriere dello Sport, Tiago Pinto ha inserito una clausola sulla sua futura rivendita, pari al 30%dell’incasso qualora il portiere lasciasse la seconda serie spagnola. Le offerte non dovrebbero mancare in vista della prossima estate.