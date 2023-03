Real Sociedad-Roma, Mourinho senza pace: un altro dubbio prima del via

Real Sociedad-Roma, non c’è pace per Mourinho: oggi insieme al tecnico parlerà Pellegrini in conferenza stampa. Ma c’è un dubbio sul suo utilizzo

Domani sera la Roma giocherà contro la Real Sociedad in Europa League e avrà il compito di difendere il 2-0 conquistato all’Olimpico giovedì scorso. Un risultato importante per gli uomini di Mourinho anche se il compito è tutt’altro che semplice. Soprattutto perché i giallorossi ci arrivano con i cerotti a questa sfida.

E, inoltre, da quelle parti credono nella rimonta, così come svelato ieri da Kubo, uno di quegli elementi che la difesa giallorossa deve davvero tenere sotto stretta osservazione. Vabbè, comunque, la questione tecnica deve essere un esclusivo pensiero dello Special One che come detto oggi, a differenza di quanto successo nello scorso fine settimana prima del Sassuolo e a differenza di quanto succederà prima del derby, si presenterà ai microfoni per presentare il match. Insieme a lui Pellegrini, il capitano, che è recuperato. Ma ancora ci sono dei dubbi, secondo il Corriere della Sera, sul suo utilizzo.

Real Sociedad-Roma, sul caschetto decide l’arbitro

Pellegrini si è beccato 30 punti di sutura in fronte e si è “guadagnato” una notte a Villa Stuart dopo lo scontro della scorsa settimana. Ma dopo la tac di lunedì scorso che ha escluso complicazioni dovrebbe scendere in campo con un caschetto protettivo. Ma è proprio questo il punto, quel caschetto non può essere troppo rigido e perciò dovrà essere autorizzato dalla terna arbitrale.

E’ già successo in passato che alcuni di questi dispositivi di protezione non venissero autorizzati dagli arbitri: c’è da mantenere infatti inalterata la possibilità, ed è anche giusto, di non poter recare nessun danno a nessun avversario. Insomma, prima del match, ma probabilmente già in queste ore, il caschetto che dovrebbe dare il via libera a Pellegrini sarà messo sotto la lente d’ingrandimento da tutti. Anche perché non si può arrivare a poche ore dal match senza avere la certezza di poterlo schierare o meno.