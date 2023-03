Detrattori di Mourinho sbugiardati: “Questo non è vero”

Nuovo verdetto in diretta sulla Roma di José Mourinho. Ecco le parole che esaltano l’operato dello Special One in casa giallorossa, tra “genio e divinità”

Tra poche ore José Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa. La società giallorossa sta mantenendo il silenzio stampa in Serie A dopo le due giornate di squalifica che hanno colpito il tecnico portoghese per i fatti dello stadio Zini. Mou non sarà presente in panchina durante il derby contro la Lazio di domenica, mentre domani sera tornerà a guidare la Roma nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco il nuovo verdetto in diretta su come il tecnico di Setùbal: “Ha trasformato Roma”

La Roma è attesa da due gare cruciali nei prossimi giorni, la prima in Europa League domani sera. La squadra giallorossa sarà ospite della Real Sociedad, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal 2-0 in favore della Roma della sfida d’andata, ma la squadra basca ha già lanciato il guanto di sfida a quella giallorossa. Dopo la sfida europea, valida per il passaggio nei quarti di finale, sarà il momento di preparare il secondo derby stagionale contro la Lazio. In attesa di queste due sfide, che hanno il sapore di crocevia sul bilancio stagionale per il secondo anno del portoghese in panchina, arriva un nuovo verdetto sull’esperienza in giallorosso dello Special One. A parlare di José Mourinho è stato il giornalista Antonio Giordano, intervenuto in diretta su TV PLAY a calciomercato.it

Roma, verdetto in diretta su mister Mourinho: sbugiardati i detrattori

Il cronista del Corriere dello Sport ha le idee chiare sul fattore Mourinho in casa Roma. Giordano su Mourinho: “È un genio del calcio, è uno che riesce a trasformare una città in questo momento in una sorte di sacrario. È una forma di divinità, se vai a parlare con i tifosi dell’Inter ovviamente si mettono a piangere, hanno vinto il triplete.”

Il cronista continua: “Ho visto la Roma recentemente e non mi è sembrato che giocasse così male, come qualcuno vuol far passare.” Infine il giornalista aggiunge: “Bisogna capire che tipo di discussione si vuole argomentare intorno a certi personaggi, per me quelli come Mourinho fanno bene al calcio.”