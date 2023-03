Napoli-Eintracht, delirio ultras in città: la situazione

In vista della sfida di Champions League, i tifosi tedeschi si sono scatenati per le strade di Napoli dando vita a diversi scontri

Il Napoli stasera scende in campo contro l’Eintracht Francoforte per gli ottavi di finale di Champions League. La partita di andata è finita 2-0 per gli azzurri che sono riusciti a conquistare la vittoria grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo. I due hanno messo la firma sulla partita giocata in Germania e ora si stanno preparando per affrontare i rossoneri.

Passare il turno è fondamentale per gli uomini di Spalletti, che hanno abbastanza vantaggio in Serie A per potersi concentrare sulla competizione per la coppa dalle grandi orecchie. In questa annata, infatti, il club di De Laurentiis sembra lanciato verso lo scudetto e può vantare ben 18 punti di distacco dalla seconda in classifica. La corsa al titolo sembra quasi decisa e solo una situazione inimmaginabile riaprirebbe il campionato.

Visto questo vantaggio, Kvaratskhelia e compagni possono preparare la gara di questa sera al Maradona con più tranquillità, anche se quello che sta succedendo per le strade sta scuotendo tutto l’ambiente calcistico italiano.

🚨TENSIONE NEL CENTRO DI #NAPOLI: La Polizia Carica Alcuni Tifosi dell’#Eintracht 👀Il nostro @mirkocalemme era proprio al centro dell’azione ed ha ripreso, IN ESCLUSIVA, quanto accaduto nei pressi di Piazza Del Gesù#NapoliEintracht #UCL pic.twitter.com/XKIhI6Xb1Z — TVPLAY (@tvplayofficial) March 15, 2023

Napoli-Eintracht, tafferugli per le strade della città

Come documentato anche da TvPlay, canale Twitch di calciomercato.it, tra le vie di Napoli i tifosi dell’Eintracht Frankfurt stanno dando vita a momenti di delirio e follia, con divesi scontri con la Polizia. Dai video mostrati in diretta dal canale streaming, si può vedere come i tedeschi si siano resi protagonisti di diversi tafferugli con le forze dell’ordine.

Attimi di paura per la città, con i tifosi del Napoli che si sono diretti verso i luoghi dei disordini per cercare di difendere la propria città. Sono stati tanti i danni ai locali, con diverso materiale che è stato distrutto dalla furia ceca degli ultras del Francoforte. Ad accendere la miccia della rabbia dei tedeschi è stata la decisione del ministro degli Interni Piantedosi che inizialmente aveva negato la trasferta agli ultras tedeschi. La Uefa ha contestato la decisione accendendo così una rivalità nata già nella gara di andata.

