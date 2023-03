Probabili formazioni Real Sociedad-Roma: i due dubbi di Mourinho

La Roma si prepara alla sfida di giovedì contro la Real Sociedad. Mourinho ha le idee chiare sulla formazione da mandare in campo.

Al fischio d’inizio mancano ancora diverse ore ma intanto la concentrazione, in casa Roma, è ai massimi livelli. I giallorossi, infatti, da ormai diversi giorni sono al lavoro al fine di preparare nel migliore dei modi il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì alle ore 21.

A San Sebastian, nello stadio della Real Sociedad, si ripartirà dallo 0-2 maturato all’andata all’Olimpico grazie alle reti siglate da Stephan El Shaarawy e Marash Kubulla. La strada che porta verso i quarti della manifestazione appare quindi in discesa tuttavia, nell’occasione, i capitolini dovranno evitare pericolosi cali di concentrazione ed esprimersi ad un buon livello qualitativo. La formazione titolare è quasi pronta e José Mourinho approfitterà del tempo ancora a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi.

Una cosa è certa. In campo, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, andrà il migliore undici possibili. Nessun esperimento di sorta: domenica c’è il derby ma la qualificazione al prossimo turno del torneo viene ritenuta strategia dal portoghese e dalla società. Da qui la decisione di affidarsi agli uomini di maggiore esperienza e leadership, con l’obiettivo di vivere un’altra serata di gala.

Roma, Mourinho prepara la formazioni anti-Real Sociedad

A difesa della porta difesa da Rui Patricio ci sarà quindi il trio formato da Gianluca Mancini (rimasto a riposo con il Sassuolo), Chris Smalling e Roger Ibanez. In mezzo spazio a Bryan Cristante e Nemanja Matic con Rick Karsdorp a destra e a sinistra uno tra Leonardo Spinazzola e Nicola Zalewski.

La batteria dei trequartisti, con tutta proabilità, sarà composta da Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini che, nel rettangolo di gioco, indosserà uno speciale caschetto a protezione della ferita alla testa che ha necessitato di 30 punti di sutura. Il capitano si è ripreso e vuole dare il proprio contributo alla causa. In avanti Tammy Abraham sta bene e si candida per una maglia da titolare. Andrea Belotti, in rampa di lancio dopo l’ottima prestazione fornita nella sfida di andata, ha metabolizzato la frattura alle due dita che gli ha fatto saltare l’ultimo turno di campionato e punta ad andare almeno in panchina. Occhio poi a Stephan El Shaarawy, intenzionato a mettersi in mostra al fine di convincere il direttore sportivo Tiago Pinto a riavviare la trattativa riguardante il rinnovo del contratto. Per lui non è da escludere un impiego al posto di Dybala, non al meglio della condizione. La Roma è quasi pronta e chiede strada. La Real Sociedad è avvertita.