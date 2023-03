Ranking UEFA e Mondiale per Club: estasi Roma

La Roma si prepara alle prossime sfide in programma ma intanto sono concreti gli effetti della cura Mou. Il dato che fa sorridere il tecnico.

Da quando è sbarcato nella città Eterna, l’obiettivo di José Mourinho è stato quello di riportare ad alti livelli la Roma. Fin qui, nonostante le varie problematiche incontrate, la missione può essere considerata riuscita. La squadra, con lui in panchina, è cresciuta progressivamente ed ora punta a conquistare nuovi trionfi.

Nella scorsa stagione i giallorossi sono riusciti a vincere la Conference League. In questa, invece, sono in corsa per un piazzamento in zona Champions e sollevare al cielo l’Europa League. Una crescita costante, che il mister originario di Setubal vuole ulteriormente alimentare. In occasione del confronto con i Friedkin (non ancora calendarizzato) Mou chiederà alla società di investire in maniera concreta sul mercato così da portare nella capitale elementi in grado di rendere ancora più competitivo il gruppo a sua disposizione.

Il direttore generale Tiago Pinto, pur dovendo agire nel pieno rispetto dei paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement, proverà ad accontentarlo. Diversi i profili seguiti, tra cui quello di Guglielmo Vicario valutato dall’Empoli almeno 25 milioni e ritenuto un ottimo sostituto di Rui Patricio (il suo contratto scade nel 2024). Nel mirino ci sono anche Perr Schuurs diventato una delle colonne portanti del Torino e Marco Asensio, alle prese con una complicata trattativa per il rinnovo.

Roma, gli effetti della cura di Mourinho

Trattative che Pinto auspica di poter concretizzare nelle prossime settimane con il pieno sostegno dei Friedkin. Gli effetti della cura Mourinho, nel frattempo, sono concreti e grazie al rendimento offerto in questi mesi la Roma è riuscita a migliorare la propria posizione nel ranking Uefa.

I giallorossi hanno scavalcato il Borussia Dortmund diventando così undicesimi a quota 87 punti a -2 dall’Ajax decimo. I lancieri, dal canto loro, sono fuori da ogni manifestazione e rischiano l’aggancio proprio della Roma a cui basterebbe una vittoria domani sul campo della Real Sociedad per centrare l’accesso nella top ten. Approdare ai quarti di finale di Europa League, inoltre, consentirebbe alla società dei Friedkin di ottenere altri 4.8 milioni di cui 1.8 relativi al passaggio del turno e 3 per il probabile sold-out dell’Olimpico. Il tutto, poi, senza dimenticare i fondi legati al market pool destinati ai club italiani. Risorse fresche fondamentale, da reinvestire nello sviluppo tecnico della rosa. La Roma sorride, anche in vista del Mondiale per club. Mourinho ha rivoluzionato l’ambiente giallorosso.