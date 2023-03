Calciomercato Roma, doppio addio già deciso: rivoluzione Mourinho

Calciomercato Roma, il doppio addio è già deciso. Alla fine della stagione si cambia. Una vera e propria rivoluzione per Mourinho

Un doppio addio già deciso. In un solo reparto. E insomma la Roma si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione. Mourinho infatti le decisione le prende con largo anticipo e, in questo caso, secondo quanto riportato da Il Messaggero in edicola questa mattina, le indicazioni sono arrivate e anche in maniera abbastanza importante.

Il reparto interessato è quello difensivo. Quello dove per Smalling la fumata bianca è in arrivo dopo che Pinto ha deciso di alzare l’offerta al giocatore per rinnovare il proprio contratto in scadenza. Ma se per l’inglese di dubbi non ce ne sono mai stati, ce ne sono, anzi ce n’erano, per Kumbulla e Llorente. Entrambi infatti, alla fine dell’anno, dovrebbero lasciare Trigoria.

Calciomercato Roma, doppio addio in difesa

Il difensore albanese, che si è beccato due giornate di squalifica dopo la follia di domenica scorsa – anche se, al Var, le immagini del calcio di Berardi non sono state mostrate ma il rosso sarebbe scattato comunque per Kumbulla – è sul mercato. E la Roma spera di riuscire a cederlo incassando anche una bella somma da poter reinvestire.

L’altro, Llorente, arrivato in prestito, tornerà al Leeds, anche perché non ha mai convinto Mourinho. Insomma, un doppio addio in difesa che ovviamente dovrà portare almeno a un doppio innesto, se non triplo, visto che la Roma un difensore lo cercava anche da un poco di tempo e mai è riuscito a regalarlo a Mou. Sì, direte voi, è arrivato lo spagnolo: ma è sembrato solamente un innesto sotto l’aspetto numerico e nient’altro. E per quanto ha giocato fino ad ora la sensazione è confermata. Vedremo, quindi, quello ch succederà la prossima estate, sapendo che in difesa servono giocatori che possono essere subito impiegati senza periodo di ambientamento. Così come li vuole lo Special One.