Calciomercato Roma, la stoccata di Pinto: “Ci aspettavamo altri numeri”

Calciomercato Roma, nel prepartita di Europa League arriva la stoccata di Tiago Pinto. Ecco le parole del general manager prima della sfida alla Real Sociedad

Tiago Pinto torna a parlare nell’immediato prepartita della Roma. Il general manager portoghese è stato intervistato ai microfoni Sky subito prima della sfida alla Real Sociedad. La gara della Reale Arena di San Sebastian all’intervallo vede il risultato sullo 0-0 . Nell’immediato prepartita sono arrivate le parole di Tiago Pinto, che ha lanciato una stoccata ad uno dei protagonisti giallorossi.

La Roma è in campo a San Sebastian, per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo i primi quarantacinque minuti il risultato della Real Arena vede le due squadre ferme sullo 0-0 . Facendo un piccolo passo indietro, nell’immediato prepartita della sfida europea è tornato a parlare Tiago Pinto. Il general manager ha rotto il silenzio stampa che la Roma sta portando avanti in Serie A, dopo la squalifica di due giornate inflitta a José Mourinho. Intervistato ai microfoni Sky il dirigente portoghese ha regalato nuovi spunti anche in ottica calciomercato in casa Roma. Su Wijnaldum, sostituto di Matic dopo lo stop del serbo: “Può essere importante per noi oggi, si sta adattando in modo importante nelle ultime due settimane.”

Calciomercato Roma, Pinto allo scoperto su Abraham: “Deve spingere di più”

Il general manager poi esalta Pellegrini e Belotti, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni: “Non dimentichiamo che Andrea ha subito un intervento chirurgico 4 giorni fa, ma subito dopo è andato subito a Trigoria. Li ringrazio per questo senso di appartenenza, è quello che vogliamo nella squadra e sono un esempio per tutti gli altri.”

Su Tammy Abraham, che parte dalla panchina proprio al posto del ‘Gallo’, il gm dimostra di avere le idee chiare. Pinto esce così allo scoperto: “Ha segnato 7 gol e fatto 6 assist, gli attaccanti hanno altri modi di aiutare ma non possiamo nascondere che sia noi sia lui ci aspettavamo altri numeri” Infine Pinto dimostra di confidare ancora nelle qualità del proprio numero 9: “Ha tanta qualità, ci ha aiutato tanto la scorsa stagione e lo sta facendo anche in questa. Abbiamo due attaccanti forti, anche lui deve spingere di più. Sono fiducioso che può darci una mano”