Real Sociedad-Roma, tegola dell’ultima ora: va in tribuna

Un giocatore della Roma non è neanche in panchina e Mourinho dovrà rinunciare a lui per la partita contro la Real Sociedad

Tra circa un ora comincia RealSociedad-Roma, valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi sperano di mantenere il vantaggio dell’andata, quando allo Stadio Olimpico hanno vinto 2-0 contro gli spagnoli. Mattatori della serata sono stati El Shaarawy e Marash Kumbulla, che hanno permesso alla squadra di arrivare con più tranquillità alla partita di questa sera.

Il passaggio del turno è molto importante per la stagione della Roma. Uno degli obiettivi, infatti, è fare bene nella competizione della Uefa dopo aver vinto la Conference nella scorsa annata. I biancoblù, però, non hanno nessuna intenzione di rendere la vita facile a Pellegrini e compagni, con l’Anoeta che si stringerà attorno agli spagnoli per cercare di spingerli alla vittoria. Riuscire a strappare il pass per i quarti di finale, poi, darebbe anche una piccola mano a Tiago Pinto. La società, infatti, incasserebbe circa 6 milioni, non molti, ma comunque una piccola cifra che permetterà di muoversi con più tranquillità nel calciomercato estivo.

Le formazioni ufficiali sono state rese note e la Real Sociedad si schiererà con un 4-4-2 che vede in avanti l’impiego di Oyarzabal dal primo minuto. Il giocatore nella gara di andata era stato tenuto a riposo e non ha giocato come titolare. Stavolta Alguacil ha deciso di giocarsi tutte le sue carte per cercare di non uscire dalla competizione.

Real Sociedad-Roma, enigma Matic: non è neanche in panchina

Mourinho, invece, si schiera con il classico 3-4-2-1, con Rui Patricio tra i pali e il tridente difensivo formato dai solito Mancini, Smalling e Ibanez. In attacco c’è l’esclusione più importante di tutte: Tammy Abraham è in panchina. Al posto dell’attaccante inglese scende dal primo minuto Andrea Belotti, che già all’Olimpico aveva giocato molto bene.

A centrocampo, invece, tra Karsdorp e Spinazzola ci sono Cristante e Wijnaldum. Non sorprende l’esclusione di Nemanja Matic, anche in vista della gara di domenica contro la Lazio. Ciò che salta all’occhio, però, è l’assenza dell’ex centrocampista del Manchester United anche dalla panchina giallorossa. Grossa tegola, quindi, per José Mourinho, che sarà costretto a rinunciare a uno dei suoi più fedeli giocatori, che finisce addirittura in tribuna.