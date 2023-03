Lazio-Roma, infortunio Immobile: i medici hanno deciso

Lazio-Roma, infortunio Immobile: l’attaccante ieri si è sottoposto agli esami strumentali. Ecco l’esito e la decisione in vista del derby

Sì, prima viene l’Europa League, con la sfida di questa sera contro la Real Sociedad (qui la probabile formazione giallorossa), però domenica pomeriggio all’Olimpico c’è il derby. Che non è una partita come le altre e vuoi o non vuoi Mourinho ci pensa, nonostante ieri in conferenza stampa ha detto chiaramente che l’impegno è quello di oggi contro gli spagnoli.

E ci pensa anche Maurizio Sarri, e sicuramente lo fa anche di più dei giallorossi. Lo ha detto chiaramente il tecnico della Lazio che preferisce vincere la gara di domenica più che passare il turno in Conference. Lamentandosi ancora durante la conferenza stampa del calendario. La solita solfa, diciamo. E i pensieri biancocelesti sono soprattutto rivolti, in questo momento, a quelle che sono le condizioni di Immobile che ieri si è sottoposto a degli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

Lazio-Roma, per Immobile forfait quasi certo

Dai controlli – scrive il Corriere dello Sport questa mattina – si è capito che l’edema è stato riassorbito. Ma questo non dà il via libera alla sua presenza domenica pomeriggio tant’è che i medici a quanto pare avrebbero sconsigliato all’attaccante di rischiare. Il problema si potrebbe ripresentare in maniera più grave mettendo quasi la parola fine alla stagione perché lo stop sarebbe lungo.

Insomma, Immobile domenica non dovrebbe essere a disposizione di Sarri. Una decisione che sembra essere già presa e solamente un colpo di scena, che al momento non sembra essere nell’ordine delle cose, potrebbe riaprire la questione Immobile. La lesione di primo grado al bicipite femorale lo terrà fuori dalla stracittadina dell’Olimpico. Di dubbi ormai non ce ne dovrebbero più essere. Salta la sfida più attesa per essere a disposizione dopo la sosta, nella parte calda della stagione. Il responso ovviamente non ha i crismi dell’ufficialità ma è come se lo fosse.