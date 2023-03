Probabili formazioni Real Sociedad-Roma: la decisione su Pellegrini

Probabili formazioni Real Sociedad-Roma, alle 21 scendono in campo i giallorossi che devono difendere il 2-0 dell’andata. Ecco la decisione su Pellegrini. Dove vedere la partita in tv e in streaming

Senza paura. Con il piglio della grande squadra. Con la consapevolezza e la forza di averne già fatti due la settimana scorsa. La Roma scende in campo contro la Real Sociedad e vuole prendersi i quarti di finale di Europa League. Un obiettivo decisamente importante a pochi giorni dal derby e prima della sosta che farà respirare gli uomini di Mourinho.

Una gara, quella in terra spagnola, che nasconde comunque delle insidie ed è per questo che lo stesso Mourinho, nella conferenza stampa di ieri, ha spiegato che in campo scenderà la squadra che “mi dà le maggiori garanzie per il passaggio del turno”. Alla partita contro la quadra di Sarri insomma ci si penserà solamente dopo quella contro di Alguacil. Ed è anche giusto così.

Probabili formazioni Real Sociedad-Roma, Pellegrini gioca

Il dubbio maggiore, anche per via del caschetto, era quello di Pellegrini. Ma il capitano sarà in campo. Il sistema tattico è sempre il solito, quel collaudato 3-4-2-1 dove davanti a Rui Patricio ci saranno i tre titolari: Mancini, Smalling e Ibanez. Karsdorp dovrebbe giocare a destra mentre Spinazzola dovrebbe essere impiegato sulla corsia mancina. I due in mezzo saranno Matic e Cristante.

Davanti, insieme a Pellegrini, ovviamente spazio per Dybala, con Abraham che invece sarà l’unico terminale offensivo. Ieri, con la squadra, è partito anche Andrea Belotti che però sarà in panchina. Spinazzola e Matico sono i due diffidati giallorossi, quindi loro dovranno stare attenti. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 21, e la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport 252 e su Dazn. Nessuna possibilità questa volta di vederla in chiaro.