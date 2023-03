Real Sociedad-Roma, altra tegola e dubbio espulsione: lascia il campo sanguinante

Real Sociedad-Roma, nuova tegola per José Mourinho dopo lo stop di Nemanja Matic. Allarme ‘rosso’ e brutto infortunio: lascia il campo sanguinante

La Roma è in campo a San Sebastian, per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In casa della Real Sociedad la prima frazione di gioco si è chiusa sul punteggio di 0-0. La squadra giallorossa sta difendendo il doppio vantaggio accumulato allo stadio Olimpico, ma la seconda metà di gara si preannuncia estremamente delicata per i giallorossi.

Il primo tempo della sfida tra Real Sociedad e Roma si chiude sullo 0-0 a San Sebastian. La prima frazione di gioco della Real Arena ha visto la squadra basca riversarsi con insistenza nella metà campo giallorossa, ma il muro difensivo ha retto finora. Prima della gara c’è stato il forfait di Nemanja Matic, che non è andato neanche in panchina. Al posto del centrocampista serbo il tecnico giallorosso ha scelto Gini Wijnaldum, per comporre la cerniera di centrocampo a fianco di Bryan Cristante. Dopo i primi minuti di gioco c’è stato invece il cartellino giallo sventolato in faccia a Rick Karsdorp, poi messo ko dagli avversari.

Real Sociedad-Roma, ammonizione immediata e brutto infortunio : Karsdorp va Ko

Il terzino olandese ha rimediato un ammonizione dopo appena sei minuti di gioco. In una gara con i ritmi decisamente forsennati il rischio espulsione era decisamente alto. A togliere le castagne dal fuoco a José Mourinho ci ha pensato direttamente la Real Sociedad, il terzino olandese è infatti stato colpito duramente al volto da un avversario in piena area.

Il numero 2 giallorosso, tornato protagonista dopo lo strappo con il tecnico nella gara d’andata contro il Sassuolo, è finito ko dopo un durissimo colpo subito al volto. Colpo che è costato il cartellino giallo a Diego Rico, difensore della Real Sociedad. Il terzino olandese, che ha lasciato il campo con il labbro vistosamente sanguinante, è stato sostituito da Nicola Zalewski dopo pochi minuti.