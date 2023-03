Real Sociedad-Roma, tifosi sotto attacco: la situazione

Prima della partita di Europa League tra Real Sociedad e Roma ci sono stati dei tafferugli che hanno coinvolto i giallorossi

La Roma tra pochi minuti scende in campo contro la Real Sociedad per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La gara di andata ha visto i giallorossi trionfare 2-0 grazie alle reti di El Shaarawy e Marash Kumbulla, con il difensore che ha chiuso la contesa a pochi minuti dalla fine. L’albanese, infatti, ha staccato più alto di tutti sul secondo palo, insaccando di testa il raddoppio giallorosso.

La rete dell’ex Milan, invece, è stato un grande inserimento dell’ala italo-egiziana sul secondo palo, che gli ha permesso di sbloccare la gara. Per questa di ritorno è normale aspettarsi una Real Sociedad all’attacco sin dal primo minuto, con l’obiettivo di accorciare nei primi minuti della partita. I biancoblù sono noti per le loro qualità offensive, con Oyarzabal che è di sicuro il giocatore più forte nella rosa dei baschi.

L’esterno era rimasto fuori dalle scelte di Alguacil nella partita di andata, mentre per questa all’Anoeta torna a giocare dal primo minuto. Intenzioni chiare quelle del tecnico, che può contare anche sull’aiuto del pubblico, che riempirà l’impianto di San Sebastian. I tifosi spagnoli, però, si sono resi protagonisti non solo all’interno dello stadio, ma anche fuori.

Real Sociedad-Roma, tafferugli in città

In questi giorni sta prendendo piede la brutta abitudine per alcuni tifosi, se così si possono chiamare, di creare disordini prima delle partite, soprattutto europee. Questo atteggiamento non è di certo una novità e nella giornata di ieri hanno fatto discutere le immagini di Napoli, con i tifosi dell’Eintracht che hanno manifestato per le strade della città.

Come dimostrano alcune immagini, i pullman dei tifosi della Roma sono stati assaliti dai tifosi baschi nel tragitto per arrivare allo stadio. Come da comunicazione della società, i giallorossi si erano riuniti vicino al Parco Sagues. Nella strada per arrivare all’impianto, un gruppo di spagnoli ha deciso di rendere la vita difficile ai giallorossi, che sono stati scortati fino all’Anoeta.