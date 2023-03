Ricorso Juve, UFFICIALE: il Coni ha deciso

La Juve ha presentato il ricorso contro la decisione della Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha portato alla penalizzazione di 15 punti

Nelle scorse settimane il mondo Juventus è stato scosso da un terremoto che ha travolto la società. I bianconeri sono finiti al centro di un’inchiesta da parte della Procura di Torino e della Figc, che hanno portato alla penalizzazione del club di ben 15 punti. Nel mirino delle autorità ci sono state una serie di plusvalenze fittizie che hanno permesso di modificare i bilanci della società.

L’inizio dell’indagine ha portato alle dimissioni in tronco di tutto il Consiglio di Amministrazione bianconero, con Agnelli, Nedved e Arrivabene che hanno lasciato la barca poco prima dell’inizio delle attività della Procura. Questa a fine febbraio ha inviato le sue carte anche alla Uefa, che vuole vederci chiaro nella questione. Ceferin, infatti, non guarda di buon occhio la società bianconera, che è stata una delle fondatrici della Superlega, tanto condannata dall’organo del calcio europeo.

Per questo motivo, il numero uno della Uefa sta cercando di fare chiarezza in questa situazione per capire se poter agire anche a livello continentale contro i bianconeri. I tifosi intanto stanno aspettando di conoscere il futuro del club, con i giocatori che hanno lasciato la squadra che rischiano di essere travolti dalla tempesta a causa degli accordi fatti con il club.

Ricorso Juve, la decisione del Coni sulla sentenza

Intanto un grande aggiornamento sulla questione è stata data dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che ha reso note le date della sentenza in cui verrà presa la decisione finale sul ricorso dei bianconeri.

Come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del Coni, il 19 aprile 2023 a partire dalle 14.30 ci sarà la prossima sessione di udienze a Sessioni Unite, come ha deciso il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Gabriella Palmieri. In quel giorno verrà discusso il ricorso della Juventus contro la decisione della Corte Federale di Appello, ma non solo. Verranno discussi anche i ricorsi presentati rispettivamente da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate.