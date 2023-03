Roma ai quarti di Europa League, ufficiale: le avversarie dei giallorossi

La Roma centra i quarti di finale di Europa League dopo il pareggio a reti bianche contro la Real Sociedad. Ecco tutte le possibili avversarie dei giallorossi

La squadra giallorossa si ricatta in Europa dopo la brutta sconfitta interna contro il Sassuolo. La Roma resiste in casa della Real Sociedad, forte del doppio vantaggio maturato allo stadio Olimpico nell’andata degli ottavi di finale. Lo 0-0 della Real Arena consegna i quarti di finale alla squadra allenata da José Mourinho, ecco tutte le possibili avversarie nel sorteggio di Europa League.

La Roma centra l’obiettivo dei quarti di finale in Europa League. La squadra giallorossa esce senza subire reti dalla Real Arena di San Sebastian, casa della Real Sociedad. I ragazzi di José Mourinho hanno fornito una prova difensiva impeccabile, sugli scudi Chris Smalling e Rui Patricio. La squadra giallorossa avanza nella competizione europea, al pari della Juventus di Allegri che ha vinto in casa del Friburgo. Non ci saranno paletti nel sorteggio dei quarti di finale, quindi anche i bianconeri sono potenziali avversari della squadra di José Mourinho.

La Roma si gode i quarti di finale di Europa League: le probabili avversarie del sorteggio

Il sorteggio europeo ci sarà domani alle ore 13:00. Centrano i quarti di finale anche il Manchester United, corsaro in casa del Betis ed il Siviglia di Monchi, nonostante la sconfitta di misura in casa del Fenerbahce. Prosegue anche il Feyenord, che in casa dilaga per 7-0 contro lo Shaktar.

Detto della Juventus, ci saranno anche i tedeschi del Bayer Leverkusen come opzione dall’urna di domani. Eliminata invece l’Union Berlino, con la sorpresa St. Gilloise che ha vinto in casa per 3-0. L’ultima avversaria a qualificarsi, tramite calci di rigore è lo Sporting Lisbona. I portoghesi eliminano lo spauracchio Arsenal ed ora si candidano come sorpresa della competizione.