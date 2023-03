Voti Real Sociedad-Roma 0-0, Smalling è un muro: tripla insufficienza

Voti Real Sociedad-Roma, il ritorno degli ottavi di finale si chiude sul risultato di 0-0 . Ai quarti di finale di Europa League si qualificano i giallorossi

La notte europea di San Sebastian premia la Roma di José Mourinho . Gara accesa fin dai primi minuti, con la formazione basca che cerca di riversarsi nella metà campo giallorossa. La prima occasione del match è di Paulo Dybala, che da fuori area sfiora la rete al quindicesimo minuto.

Nei primi minuti di gioco subito tre cartellini gialli, per Karsdorp e Mancini in casa Roma. La squadra spagnola cerca di mantenere il pallino del gioco, con la Roma che fa muro davanti alla propria porta. Il terzino olandese finisce ko al quarantesimo minuto di gioco, il numero 2 giallorosso lascia il campo sanguinante dopo un duro scontro con Rico. In campo Zalewski, Smalling trova la rete su calcio d’angolo ma il Var annula tutto per fallo di mano. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0. Il secondo tempo inizia con lo stesso spartito del primo, i baschi sfiorano il vantaggio con Sorloth, che si divora una rete clamorosa.

Voti Real Sociedad-Roma 0-0, super Smalling e riscatto Rui Patricio: sorpresa Zalewski

La Roma nel secondo tempo cerca di frenare le scorribande della Real, all’ora di gioco i baschi continuano ad alzare la pressione. La squadra giallorossa cerca di tamponare con dinamismo. Brivido clamoroso per Rui Patricio, la Real Sociedad colpisce la traversa a due passi dalla linea di porta, bravo il portiere insieme ad Andrea Belotti nell’occasione.

Real Sociedad ad un passo dal vantaggio al 75esimo minuto, mentre Mou fa un doppio cambio: dentro El Shaarawy ed Abraham per Belotti e Dybala. Lo spartito non cambia nelle ultime battute di gioco, i baschi non mollano per cercare di riaprire il discorso qualificazione. Sette minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Si scaldano gli animi ad un passo dal triplice fischio, ammonito Smalling ed espulso Carlos Fernandes dopo uno scontro in area.

Roma: Rui Patricio 7; Mancini 6.5, Smalling 7.5, Ibanez 7; Karsdorp 6 (40° Zalewski 6.5), Wijnaldum 5.5 , Cristante 6.5, Spinazzola 6.5; Dybala 5.5 ( 76° El Shaarawy 6), Pellegrini 5.5; Belotti 6 (76° Abraham 6).