Cristiano Ronaldo alla Roma, ci risiamo: è già in rosa

Ronaldo, a sorpresa, è stato inserito nella formazione della Roma che staserà affronterà la Real Sociedad. Cosa è accaduto.

Cristiano Ronaldo nella scorsa estate, per la Roma, ha rappresentato un sogno di mercato. Un’occasione di mercato complessa, alla luce della portata economica dell’operazione, ma concreta vista la sua volontà di lasciare il Manchester United dopo la mancata qualificazione all’edizione 2023/24 della Champions League.

Il colpo, però, alla fine non si è concretizzato con i giallorossi che hanno puntato forte sul trio composto da Paulo Dybala, Andrea Belotti e Georginio Wijnaldum. L’asso portoghese, dal canto suo, è rimasto ai Red Devils fino a dicembre entrando più volte in contrasto con l’allenatore Erik ten Hag. Poi, al termine dei Mondiali svoltisi in Qatar, si è trasferito a parametro zero all’Al Nassr con la cui maglia ha già messo a referto 8 gol e 2 assist in 7 apparizioni in campionato. Entrambe le parti, quindi, sono andate avanti per le rispettive strade.

Discorso chiuso, quindi? Non proprio. Perché oggi, a sorpresa, la Rai ha inserito il nome del 5 volte Pallone d’oro nella formazione dei giallorossi che affronterà la Real Sociedad nell’ambito del ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Fino a qualche ora fa, collegandosi alla pagina 224 del televideo, l’undici titolare della squadra di José Mourinho comprendeva proprio Cristiano Ronaldo. Una vera e propria gaffe, in seguito corretta alla luce delle diverse segnalazioni, ma che comunque ha fatto il giro del web diventando virale.

Roma, Ronaldo protagonista di una gaffe

Sono stati molti gli utenti che, su twitter, hanno segnalato l’accaduto facendo sognare ad occhi aperti i supporter giallorossi. Poco dopo, come detto, l’errore è stato eliminato: adesso in attacco figura regolarmente Tammy Abraham, chiamato a trascinare i suoi verso i quarti della competizione.

A San Sebastian si ripartirà dal 2-0 maturato all’andata grazie alle reti siglate allo stadio Olimpico da Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla. La possibilità di strappare il pass valevole per la fase successiva del torneo è concreta e per centrare l’obiettivo la Roma dovrà cercare di evitare pericolosi cali di concentrazione ed esprimersi al meglio delle proprie possibilità. La formazione è quasi fatta, con Mourinho che approfitterà delle ore ancora a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi. L’unico ballottaggio attivo, in particolare, vede protagonisti Nicola Zalewski e Leonardo Spinazzola. L’attesa è quasi giunta al termine. La Roma vuole continuare a sognare.