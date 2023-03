Calciomercato Roma, dietrofront improvviso: tutto su Mourinho

L’allenatore della Roma è finito nel mirino di alcuni club, che hanno intenzione di cambiare guida nella prossima finestra di calciomercato

La Roma si risveglia con il pass per i quarti di finale in mano, dopo aver pareggiato ieri contro la Real Sociedad. Con i biancoblù è arrivato il passaggio del turno grazie a una partita molto combattuta e difficile, giocata sulle ali del nervosismo. Sono stati tanti i falli e i cartellini sventolati dall’arbitro rumeno Kovacs, che non è mai sembrato in grado di gestire a pieno la partita con il suo metro di giudizio.

Alla fine del primo tempo era arrivata anche la rete dell’1-0 firmata Smalling su calcio d’angolo. A salvare gli spagnoli, però, è stato il Var, che ha annullato la rete del centrale difensivo inglese per un tocco di mano galeotto. Oltre quell’episodio non ci sono stati grandi squilli per i giallorossi che hanno sofferto per tutta la gara. Mourinho passa così il turno e ora può cominciare a pensare al campionato, con il derby contro la Lazio che arriva domenica.

Per adesso i giallorossi sono ancora in corsa per tutti gli obiettivi e José sta continuando il cammino nella coppa della Uefa dopo la vittoria della Conference League. Le sue abilità hanno attirato l’attenzione di diversi club, che vorrebbero cambiare la guida tecnica nella prossima annata. Inizialmente, c’erano Brasile e Portogallo, ma poi anche alcuni club hanno adocchiato lo Special One.

Calciomercato Roma, niente Chelsea per Zidane

Una squadra che aveva messo gli occhi sull’allenatore della Roma in vista del prossimo calciomercato è il Chelsea, che non sta passando un bel momento in Premier League. I Blues, infatti, sono a metà classifica e i tempi in cui dominavano il tabellone sembrano lontani. La gestione di Graham Potter non è stata la migliore e quindi la proprietà si sta guardando intorno.

Uno dei profili che erano stati individuati era quello di Zinedine Zidane, tecnico francese che con il Real Madrid ha dimostrato di essere molto competente. Secondo quanto riporta Sport, però, la pista che porterebbe l’ex Juventus a Londra è sfumata, così come quella che lo riporterebbe in Spagna. Un dietrofront improvviso che rende Mourinho uno dei profili più appetibili per i Blues.