Feyenoord-Roma, “Vietate la trasferta ai tifosi”: la richiesta di Gualtieri è ufficiale

Feyenoord-Roma, arriva immediata la richiesta del sindaco Gualtieri di vietare la trasferta ai tifosi olandesi

La richiesta è ufficiale ed è stata fatta dal sindaco di Roma Gualtieri. Ed è quello di vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord. Troppi timori, soprattutto per quello che è il passato dei tifosi olandesi nella Capitale, e anche dopo gli ultimi fatti di Napoli, con gli ultras dell’Eintracht Francoforte che nonostante non avevano avuto la possibilità di assistere alla partita si sono presentati in massa facendo quello che tutti abbiamo visto.

“Ho chiamato il ministro Piantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma. Ho chiesto al ministro di valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto”. Queste la parole del primo cittadino della Capitale, riportate dall’Ansa.

Feyenoord-Roma, la richiesta di Gualtieri

La partita all’Olimpico, così come vi abbiamo riportato poco fa, è prevista per giovedì 20 aprile alle 21. L’andata invece si giocherà una settimana prima in Olanda alle 18:45. Manca più di un mese ma già la tensione è bella alta. Anche perché c’è la ferita aperta della gara di Champions League di Napoli con delle immagini e delle situazioni che mai avremmo voluto vedere.

Cerca di tutelarsi, insomma, la città di Roma. Anche perché i tifosi del Feyenoord hanno già fatto vedere, purtroppo, quello che sono capaci di fare. Una situazione che quindi è da valutare con molta attenzione, e c’è anche il tempo per poterlo fare. Sarà senza dubbio importante riuscire a prendere comunque i provvedimenti migliore senza alzare la temperatura di una sfida che si preannuncia calda, anche perché la Roma nella finale di Conference ha battuto gli olandesi dando loro una grandissima delusione.