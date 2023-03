Mourinho show nel post-partita: il saluto ai tifosi e la battuta sulla Lazio

José Mourinho show dopo la qualificazione della Roma ai quarti di finale di Europa League. Saluto speciale ai tifosi e la battuta sulla Lazio dopo la Real Sociedad

José Mourinho torna a parlare dopo il pareggio a reti bianche della Roma in casa della Real Sociedad. Il tecnico portoghese si è scatenato al triplice fischio della Real Arena, che ha permesso ai giallorossi di centrare i quarti di finale di Europa League. C’è il saluto da brividi con i tifosi giallorossi, e la battuta sulla Lazio che è stata eliminata dalla Conference League.

Intervistato ai microfoni Sky nel post partita il tecnico giallorosso è tornato sul sorteggio che attende la Roma domani. Ecco le parole di Mou, critico sul formato dell’Europa League: “Il sorteggio non mi interessa. Ci sono squadre che non dovevano starci. Una squadra eliminata da una competizione deve andare a casa. Capisco le regole. Se la coppa la vince una squadra che viene dalla Champions sarà senza significato.” Poi la stoccata alla Lazio di Sarri, eliminata dalla Conference League per mano dell’AZ: “L’Europa League è fatta per noi che abbiamo iniziato dal primo giorno. La Lazio non avrà una terza competizione europea, no?

Sulla prestazione dei suoi, il tecnico ha analizzato la gara ai microfoni DAZN. Lo Special One: “Abbiamo iniziato la partita molto molto bene, con ambizione e coraggio a volere segnare. Ho detto ai giocatori: se non segniamo come minimo lo stadio e gli avversari devono capire che possiamo segnare.”

Sul momento e lo stato di forma della squadra: ” I ragazzi come gruppo hanno fatto un gran lavoro e i quarti sono un grandissimo risultato. Abbiamo già eliminato due grandi squadre. torniamo a casa felici, ma con un po’ di stanchezza, non lo possiamo nascondere.”

Inoltre tramite il profilo Facebook ufficiale la Roma ha condiviso il video con il saluto dei tifosi al triplice fischio. Mourinho show a San Sebastian.