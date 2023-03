“Necessario l’intervento chirurgico”, ufficiale: salta la Roma

“Necessario l’intervento chirurgico”: ufficiale, il giocatore salterà la gara contro la Roma prevista dopo la sosta per le nazionali

Non solo Karsdorp, domani, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per la frattura al naso che si è procurato ieri sera nella sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Ma anche un altro calciatore, così come da comunicato ufficiale, dovrà subire un’operazione nei prossimi giorni.

Audero, portiere della Sampdoria di Stankovic, ne avrà per molto tempo. Lo scorso 9 marzo l’estremo difensore si è infortunato in allenamento. I primi esami effettuati non davano garanzie sui tempi di recupero e adesso la nota ufficiale del club blucerchiato che svela quello che sarà.

“Necessario l’intervento chirurgico”, la nota ufficiale della Sampdoria

“L’U.C. Sampdoria informa che nella giornata odierna il calciatore Emil Audero, accompagnato dal dottor Amedeo Baldari, responsabile sanitario del club, si è sottoposto ad una visita specialistica a Forlì dal professor Giuseppe Porcellini. Dopo il consulto e gli esami clinici effettuati ieri, si è deciso di intervenire chirurgicamente sulla spalla destra del portiere, sublussata lo scorso 9 marzo in allenamento. L’operazione sarà effettuata nei prossimi giorni”.

Queste quanto si legge sul sito della società ligure, che praticamente chiude ogni possibilità ad Audero di essere presente nella gara dell’Olimpico prevista nei primi giorni di aprile quando tornerà la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Per la squadra di Stankovic, impegnata nella lotta ad una salvezza che s’è fatta davvero difficile, una notizia negativa, l’ennesima di una stagione iniziata male, che è continuata peggio anche per via dei problemi societari, e che potrebbe finire in maniera nerissima. In ogni caso i tempi di recupero non si conoscono, ma appare davvero impensabile che il portiere possa recuperare in così poco tempo. Ad Audero, comunque, i migliori auguri di una pronta guarigione.