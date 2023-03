Roma, UFFICIALE: scippo all’Inter e svolta storica

I giallorossi sono riusciti a scalare qualche gradino nel ranking dell’organo calcistico europeo dopo il pareggio con la Real Sociedad

La Roma ieri ha strappato il pass per i quarti di finale dell’Europa League grazie al pareggio per zero a zero con la Real Sociedad. Gli spagnoli hanno cercato di scardinare la difesa giallorossa in diverse occasioni, ma Sorloth è sembrato piuttosto annebbiato. L’attaccante norvegese, infatti, non è riuscito a finalizzare alcune occasioni nitide capitate ai baschi, graziando Rui Patricio, che invece è sempre stato attento tra i pali.

Il fortino difensivo imposto da José Mourinho ha permesso ai giallorossi di riuscire a sfruttare al meglio l 2-0 dell’andata, arrivato in uno Stadio Olimpico sold out per l’ennesima volta. Il pubblico romanista la scorsa settimana ha spinto Pellegrini e compagni che sono riusciti a conquistare una vittoria importante grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla. In questa di ritorno, invece, l’Anoeta non ha travolto la Roma con la tempesta che si aspettavano i baschi.

Anche se in campo gli uomini di Mourinho hanno sofferto, sono riusciti a tenere alta la concentrazione e a non concedere gol agli spagnoli, che avrebbero potuto minare seriamente il cammino dei giallorossi nel torneo. Fare bene in Europa League è uno degli obiettivi dei Friedkin e José sta lottando per continuare a sognare traguardi più importanti.

Ranking Uefa, la Roma nella Top 10

Passare il turno, però non è stato importante solo per questo. Grazie a questo, i giallorossi hanno ottenuto dei punteggi per avanzare nel ranking della Uefa, che li vedeva al 12° posto in classifica. Dopo il successo dell’andata, infatti, i punti totali erano 87.

Grazie a questo pareggio e all’ottenimento del pass per i quarti di finale, la Roma ha guadagnato due punti per salire ancora in classifica. L’Ajax, che prima della gara era a 89, ora è stato agganciato dai giallorossi al 10° posto, che possono sognare anche nel sorpasso, visto che gli olandesi non partecipano ai tornei della Uefa. Dybala e compagni entrano così nella Top 10 delle migliori squadre europee al pari dei biancorossi. Occhi aperti, quindi, anche sul Mondiale per Club che si presenterà con un nuovo format nei prossimi anni. Questo si giocherà ogni 4 anni con 32 squadre partecipanti.