Bigiotteria Roma, gioiello in vetrina: lo ‘manda’ Nainggolan

Un gioiellino della Roma è finito nel mirino di un club che ha intenzione di partire all’assalto nella prossima finestra di calciomercato

La Roma ha sempre avuto un grande settore giovanile in grado di creare talenti per il calcio italiano. In giro per la Serie A ci sono molti giocatori che hanno vestito la maglia giallorossa all’inizio della propria carriera e ora stanno facendo fortuna lontano dalla Capitale. Uno dei casi più clamorosi è quello di Davide Frattesi, che sta giocando molto bene con il Sassuolo. Le sue qualità sembrano migliorar stagione dopo stagione e molti big club lo hanno messo nel mirino.

Anche la Roma sta pensando di riprenderlo, con le trattive con i neroverdi che hanno infiammato il calciomercato estivo. Tiago Pinto, infatti, ha incontrato spesso Giovanni Carnevali, uomo di calciomercato degli emiliani, che hanno fissato il prezzo per il centrocampista. Con l’arrivo di Mourinho alcuni giovani hanno avuto l’occasione di mostrare le loro qualità in Prima Squadra, facendosi notare.

Con l’arrivo dello Special One i panchina, infatti, hanno avuto modo di mettersi in mostra giocatori come Nicola Zalewski, Cristian Volpato, Edoardo Bove, Benjamin Tahirovic e Jordan Majchrzak. Proprio quest’ultimo è entrato nei minuti finali della gara con il Sassuolo, dove ha calcato il campo dello Stadio Olimpico per 13 minuti.

Calciomercato Roma, doppio assalto per Keramitsis

Un giocatore che, invece, è stato in panchina solo tre volte con i “grandi” è Dimitris Keramitsis, difensore centrale di diciotto anni che gioca con la Primavera. Le sue qualità soddisfano i giallorossi e soprattutto Guidi, che lo ha utilizzato in ventuno partite totali.

Il talento del centrale è stato notato non solo dallo staff giallorosso. Secondo quanto riporta Voetbalnieuws.be. che cita fonti greche, lo Standard Liegi e il Royal Antwerp, ex club di Nainggolan, hanno messo gli occhi su Keramitsis. Il diciottenne ha il contratto in scadenza di un anno e nonostante le sue qualità, il rinnovo sembra essere difficile. Le possibilità per un addio ci sono e i due club stanno continuando a seguire la situazione.