Juventus fuori dall’Europa, Allegri ‘risponde‘ a Mourinho: UEFA tirata in ballo

L’allenatore della Juventus ha risposto allo Special One dopo le parole in conferenza stampa post Real Sociedad di giovedì scorso

Quando c’è l’occasione di dare una stoccata alla storica rivale, Juventus e Roma si trasformano nei migliori spadaccini che la Serie A abbia mai avuto. Come Athos e Porthos, due dei tre micidiali moschettieri protagonisti dell’opera di Dumas, bianconeri e giallorossi si sfidano spesso in punta di fioretto. L’ultimo colpo è arrivato in questa settimana, con Massimiliano Allegri che ha risposto a Mourinho.

La rivalità tra le due squadre è una delle più sentite del massimo campionato italiano, con i due club che hanno dato spesso vita a grandi partite. Soprattutto nella prima metà degli anni 2010-2020, le due squadre si sono contese più volte il primo posto, con la Roma che ha combattuto sempre a testa alta contro la Vecchia Signora, che invece è riuscita sempre a sfangarla.

Stavolta, al centro del dibattito ci sono le dichiarazioni dei due allenatori. Il tutto è cominciato con le parole dello Special One, che giovedì scorso, al termine della partita di Europa League ha affermato che alcuni club non avrebbero dovuto partecipare al sorteggio di Nyon. Secondo l’allenatore portoghese, infatti, questa competizione sarebbe dovuta rimanere dedicata a chi l’ha giocata dall’inizio.

Juventus fuori dall’Europa, Mourinho nel mirino di Allegri

Le parole sono suonate come un riferimento ai bianconeri, che sono stati eliminati dalla Champions League. Scesi nel torneo valido per la sorella minore della coppa dalle grandi orecchie, i torinesi sono stati sorteggiati con lo Sporting Lisbona, che affronteranno all’andata il 13, mentre il ritorno ci sarà il 20 aprile.

Intanto, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha voluto rispondere a José Mourinho. Soprattutto, il tecnico di Livorno ha voluto replicare a tutti quelli che hanno insinuato le parole del portoghese fossero dirette ai bianconeri. Ai giornalisti presenti, il cinquantacinquenne ha affermato che quello è il format utilizzato dalla Uefa. Probabilmente, le parole dello Special One sono rivolte all’organo calcistico europeo che ha deciso che chi viene eliminato dalla Champions può scendere in Europa League.