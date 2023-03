Lazio-Roma, recupero lampo per Mou: ore decisive

Lazio-Roma, recupero lampo per Mourinho: vuole esserci a tutti i costi. Le prossime saranno ore decisive

Domani c’è il derby, una partita fondamentale per la Roma, una partita fondamentale per la Lazio. E quelle di oggi saranno ore decisive per scoprire quelle che possono essere le scelte dello Special One in vista del big match dell’Olimpico. Anche perché, di pensieri, lo Special One, ne ha diversi.

Sappiamo bene, visto che oggi il difensore olandese subirà un intervento al naso, che Karsdorp non sarà disponibile. La frattura al naso rimediata nella sfida contro la Real Sociedad ha messo ko il difensore. Ma c’è anche un altro elemento che affligge Mourinho, e parliamo di Matic. Il centrocampista serbo è influenzato ma farà davvero di tutto per esserci,

Lazio-Roma, la situazione Matic

La Roma è tornata ieri all’ora di pranzo dalla Spagna e si è allenata a Trigoria. Matic ovviamente non è sceso in campo ma lo potrebbe fare oggi, almeno in parte, e secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, per essere sicuramente convocato. Poi si deciderà solamente domani mattina se mandarlo in campo o meno. Ma ovviamente Mou spera di averlo disponibile perché la sua fisicità, e la sua esperienza, in una partita come quella di domani, servono eccome.

Matic è uno dei dubbi che il tecnico portoghese si porterà fino alla fine, quando dovrà decidere la formazione titolare da mandare in campo contro la squadra di Sarri. Un derby che a differenza di quanto successo nelle ultime occasioni ha un valore fondamentale perché mette in palio un importante pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. Una gara vibrante, che come sempre regalerà emozioni e poche ore di sonno stanotte fino a domani. A tutti i tifosi della Roma. Sperando che Matic possa essere della partita.