Roma-Feyenoord, eliminazione già ‘scritta’: Cassano non ha dubbi

Torna a parlare della Roma Antonio Cassano, ex calciatore giallorosso dal 2001 al 2006. Oggi opinionista calcistico, il barese ha parlato della squadra giallorossa dopo il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. La squadra di José Mourinho ha strappato il pass per il turno successivo dopo il pareggio a reti bianche maturato in casa della Real Sociedad. La Roma è entrata dunque nelle migliori otto della seconda competizione europea, al pari della Juventus di Allegri. L’urna ha abbinato ai giallorossi gli olandesi del Feyenoord, battuti nella finale di Conference League dello scorso maggio. Quest’anno la squadra di Rotterdam sta andando a gonfie vele, e Antonio Cassano ha le idee piuttosto chiare circa il pronostico dei quarti di finale che attendono la Roma di José Mourinho.

Roma-Feyenoord, Cassano svela in diretta il pronostico dei quarti di Europa League

Il remake europeo della sfida tra Roma e Feyenoord sembra essere già scritto per Antonio Cassano. Intervenuto in diretta Twich sulla Bobo Tv il barese ha avvertito così la squadra giallorossa: “Il Feyenoord è primo in Olanda, sta facendo non bene, benissimo… Saranno avvelenati dopo la finale di Conference League dello scorso anno.”

Sul pronostico dei quarti di finale: “Per mille motivi io spero la Roma, sono affezionato alla Roma e spero di sbagliarmi, però dico Feyenoord.” Il barese elimina virtualmente i giallorossi dai quarti di finale di Europa League, sottolineando lo stato di forma e la voglia di riscatto del Feyenoord. Gli olandesi non perdono una gara dallo scorso settembre, quando caddero contro il PSV. Sono ben 31 le gare senza sconfitta per la squadra allenata da Arne Slot.