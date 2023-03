Roma, emergenza totale: tripla tegola per Mourinho al ritorno dopo la sosta per le Nazionali. Ecco quelli che mancheranno di sicuro

Pensare alla prossima, da subito. Anche se arriva la sosta e dopo la sconfitta nel derby non è la migliore notizia. Oppure sì, forse la Roma riuscirà a staccare la spina e non pensare alla serata di stasera, terribile, con un’altra sconfitta pesantissima e con un Ibanez, espulso nel primo tempo, ancora una volta decisivo.

Sì, il difensore brasiliano ha pagato ancora l’emozione. Forse. Non sappiamo cosa gli prende quando incontra la Lazio. Fatto sta che dopo l’errore dell’andata, anche stasera ne ha commesso uno, soprattutto nella seconda occasione, quando ha steso Milinkovic. Non serviva, si era lontanissimi dalla porta e la Roma aveva sicuramente il tempo di rimettersi a posto e andare a chiudere.

Roma, contro la Samp tripla emergenza per Mourinho

Al ritorno, nel primo weekend di aprile, la Roma ospiterà all’Olimpico la Sampdoria. La squadra di Stankovic, penultima, oggi ha vinto contro il Verona ma la salvezza comunque è lontanissima. Mourinho avrà tre problemi, con mezza difesa indisponibile, perché di Ibanez vi abbiamo detto, e anche Mancini, nel secondo tempo, si è beccato il giallo. Era diffidato. Forse l’ha cercata, forse no. Il fatto è che nemmeno lui ci sarà.

Come non ci sarà Cristante, espulso insieme a Marusic nel parapiglia finale. In questo caso Mourinho le scelte le ha, visto che ci sono sia Matic entrato in campo nella ripresa oggi che Wijnaldum, partito dall’inizio che è stato il primo, a provarci, durante il match con la botta da fuori area finita alta sopra la traversa. Ma sarà comunque una Roma incerottata che ritroverà Mourinho in panchina dopo le due giornate di squalifica. Oggi la sua assenza in panchina, e non ce ne voglia Foti, si è sentita. Si sente sempre, a dire il vero, ma in un match del genere forse di più. La Roma ha realmente bisogno di avere lo Special One vicino.