Romagnoli attacca Mourinho: “Non c’è il terzo derby vero?”

Romagnoli attacca Mourinho, a fine partita il difensore della Lazio ha commentato in questo modo rispondendo a distanza allo Special One

Un derby davvero ad alta tensione. Un derby che si è giocato anche dopo la partita, con le dichiarazioni che i giocatori della Lazio hanno fatto alle varie emittenti televisive collegate per la sfida dell’Olimpico. Prima ci ha pensato Luis Alberto, a Dazn, ad alzare i toni. Poi anche Romagnoli, a Sky, non le ha mandate a dire a Mourinho.

Il difensore della Lazio, è evidente, non ha dimenticato alcune parole del tecnico portoghese della Roma, che dopo l’eliminazione della Lazio in Conference League aveva detto che non ci sarebbe stata un’altra coppa per la squadra di Sarri. Bene, sfruttando il fatto che la Lazio ha vinto entrambi i derby di questa stagione, Romagnoli ha detto questo.

Romagnoli attacca Mourinho, ecco quello che ha detto

“Li abbiamo vinti entrambi, non credo ci sia il terzo per la Roma no?” facendo ovviamente una domanda retorica al giornalista che lo ha intervistato. Una domanda alla quale non è arrivata nessuna risposta ovviamente. E la Roma, altrettanto ovviamente, visto anche il silenzio stampa voluto dalla società, non risponderà a questa provocazione. Di certo gli animi alla fine del match sono stati abbastanza tesi, con una rissa dentro gli spogliatoi.

Insomma, clima accesso, come solo un derby può essere. Una partita che la Roma ha cercato di rimettere in sesto dopo l’espulsione di Ibanez e che era riuscita a pareggiare con l’autorete di Casale vanificata, poi, dal fuorigioco di Smalling. Insomma, una Roma che ci ha creduto. Nonostante l’uomo in meno per più di un’ora di gara.