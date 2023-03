Calciomercato Roma, assist Zaniolo: Pinto mette la freccia

Calciomercato Roma, Tiago Pinto pronto a mettere la freccia in estate. Il general manager giallorosso può sfruttare l’assist di Zaniolo

L’addio a Nicolò Zaniolo in casa Roma ha rappresentato un vero e proprio tormentone nella sessione invernale di calciomercato. La telenovela si è conclusa oltre la naturale scadenza della sessione di riparazione in Serie A, con il trasferimento del fantasista al Galatasaray. Il classe ’99 è volato in Turchia nella squadra di Dries Mertens e Sergio Oliveira, ed il suo passaggio nella squadra di Istanbul può fornire un prezioso assist a Tiago Pinto.

La Roma è reduce dalla dolorosa sconfitta di misura nel derby contro la Lazio di Sarri. La squadra giallorossa, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale in Europa League, è ora al quinto posto in classifica in Serie A. Il doppio impegno ha frenato per l’ennesima volta le ambizioni giallorosse nella lotta al piazzamento in Champions League. L’impressione è che la rosa a disposizione del tecnico portoghese non abbia la giusta profondità , in diversi ruoli cruciali. Uno dei reparti che può essere rafforzato in estate è quello delle corsie laterali, con un accento sulla fascia di destra per Tiago Pinto. Il general manager portoghese può guastare i piani dell’Arsenal di Arteta, sfruttando l’affare Zaniolo come assist estivo sull’asse giallorosso col Galatasaray.

Calciomercato Roma, Pinto sfida l’Arsenal in corsia: Zaniolo fornisce l’assist

Fari puntati sul futuro di Sacha Boey, terzino destro francese in forza al Galatasaray. Classe 2000, dopo le esperienze in Francia al Rennes e Digione dal 2021 è sbarcato in Turchia. Il suo futuro in quel di Istanbul però sembra essere in bilico in vista dell’estate, l’Arsenal di Mike Arteta lo avrebbe puntato come rinforzo di qualità per la propria corsia di destra.

Secondo quanto rimbalza dai media britannici i Gunners sarebbero pronti a piombare sul difensore francese ventitreenne in estate. L’ex Digione viene indicato come profilo in cima alla lista dei desideri di Mike Arteta, che ha salutato l’Europa League ma è ancora in cima alla classifica della Premier League. Ma occhio al potenziale inserimento di Tiago Pinto nell’affare. Anche la Roma cerca rinforzi sulla corsia di destra ed il general manager potrebbe sfruttare i buoni rapporti col club giallorosso di Istanbul certificati dalla chiusura dell’affare Zaniolo.