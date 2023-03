Moviola Lazio-Roma: Massa “inadeguato”, graziato Cataldi

Ieri sera è andato in scena il derby della Capitale con la Lazio che è riuscita a vincere con la Roma rimasta in dieci dopo appena mezz’ora

La settimana più importante per la stagione della Roma fino a questo momento si è conclusa con un sapore agrodolce. Il passaggio del turno in Europa League è arrivato con un po’ di fatica dopo il pareggio per 0-0 allo Stadio Anoeta, ma questo ha permesso di ottenere il pass per i quarti di finale della competizione. Un risultato importante a cui è mancato quello del fine settimana. Ieri, infatti, c’era il derby e vincere sarebbe stato importante.

Non solo per quello che significa questa partita per la città, ma anche per la classifica delle due squadre. Vincere, infatti, sarebbe significato fare punti importanti per rincorrere la Champions League. L’obiettivo di fine anno, infatti, non è vincere questa partita ma tornare a giocare per la coppa dalle grandi orecchie, che può assicurare anche delle entrate economiche importanti che aiuterebbero non poco i giallorossi.

La gara dello Stadio Olimpico è stata molto nervosa e piena di falli, che hanno portato a molti cartellini gialli sventolati dall’arbitro Massa. Questo ha poi lasciato in dieci la Roma dopo appena 30 minuti, a causa dell’espulsione di Ibanez che è stato ammonito due volte in mezz’ora. Quest’episodio ha indirizzato la gara, con i giallorossi che hanno dovuto gestire una partita tota con un uomo in meno per un’ora.

Lazio-Roma, Massa insegue l’errore

Come riporta il Corriere dello Sport, l’arbitraggio di Massa non è stato dei migliori e anzi, la direzione di gara del fischietto di Imperia è stata piuttosto insufficiente. Giusto annullare la rete di Smalling per fuorigioco, con il difensore inglese che era scattato prima di tutti per appoggiare poi il pallone addosso a Casale.

L’espulsione di Ibanez non è stata sbagliata, ma dopo il primo giallo al difensore, l’arbitro ha risparmiato un’ammonizione a Mancini. Per inseguire l’errore, poi, il direttore di gara ha continuato perdonando Milinkovic e poi ancora dopo anche Zaccagni. Nel finale di partita, Masa ha graziato Cataldi che, dopo un contrasto con Zalewski nel cadere ha scalciato cercando di prendere l’esterno giallorosso. L’arbitro non ha visto e il centrocampista della Lazio si è salvato.