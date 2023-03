Calciomercato Roma, Abraham infelice: scambio con Lukaku

Calciomercato Roma, ancora tutto da scrivere il futuro di Tammy Abraham. L’attaccante potrebbe lasciare i giallorossi in estate e spunta il clamoroso scambio con Lukaku

Appena un anno fa Tammy Abraham era osannato in casa Roma. L’attaccante inglese la scorsa stagione aveva trascinato i giallorossi nella vittoria del derby, prima ancora fu decisivo negli ottavi di finale della Conference League. Quest’anno il bilancio è decisamente più negativo, ed il futuro del numero nove giallorosso è ancora un’enigma da decifrare. Spunta anche la clamorosa pista dello scambio con Romelu Lukaku.

I numeri non mentono e quelli fatti registrare fin qui da Tammy Abraham, alla sua seconda stagione alla Roma, sono decisamente negativi. L’attaccante giallorosso, un anno fa trascinatore assoluto dei suoi, sta vivendo un periodo di flessione che si riflette sul magro bottino di reti ottenute fin qui. Lo scorso anno il bilancio è stato roseo, 27 reti in 53 presenze totali e la ciliegina sulla torta rappresentata dalla vittoria della Conference League. Quest’anno il numero 9 giallorosso ha fatto registrare appena 7 reti in 38 gettoni. Il suo futuro è ancora un’enigma da sciogliere per Tiago Pinto, con la Premier League che sembra pronta a riportarlo in patria dopo due anni.

Calciomercato Roma, Lukaku pedina di scambio per Abraham: che intreccio col Chelsea

Un altro attaccante che fin qui ha decisamente deluso è Romelu Lukaku in casa Inter. Il belga è in prestito ai nerazzurri dal Chelsea, club che detiene anche una clausola da 80 milioni per riacquistare Tammy Abraham. Il valore del numero 9 della Roma però è decisamente più basso rispetto alla clausola, ma non è da escludere un intreccio da capogiro con le due punte protagoniste.

Sull’attaccante belga dell’Inter è intervenuto pubblicamente anche Marotta, anticipando il rientro a Londra della punta ex Manchester United. I Blues dal canto loro starebbero continuando a ragionare per riportare Tammy Abraham, infelice oggi in casa Roma, in Premier League e spunta la clamorosa ipotesi di scambio tra i due attaccanti. A rilanciare la pista è stato il giornalista Francesco Balzani, che parla di un suggestivo scambio tra numeri 9 che coinvolgerebbe Roma e Chelsea nei prossimi mesi.