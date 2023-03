Calciomercato Roma, addio all’eroe Mondiale: Pinto a mani vuote

La Roma sonda il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per Mourinho. L’eroe Mondiale, però, resterà nel suo attuale club.

La Roma, in estate, proverà a tranquillizzare José Mourinho portando nella capitale nuovi elementi di qualità in grado di rendere la rosa più competitiva ad alti livelli. Una vera e propria rivoluzione, che riguarderà tutti i reparti compresa la porta.

La posizione di Rui Patricio, ad esempio, è in bilico. Il portoghese 35enne ha il contratto in scadenza nel 2024 e fin qui le parti non hanno discusso della possibilità di pervenire ad un nuovo accordo. Il suo addio in estate, stando così le cose, appare quindi possibile con il direttore generale Tiago Pinto nel frattempo messosi alla ricerca di un eventuale sostituto. Il nome cerchiato in rosso nella sua agenda è quello di Guglielmo Vicario.

L’estremo difensore dell’Empoli è diventato uno dei migliori esponenti del proprio ruolo al punto da attirare, a gennaio, le attenzioni del Bayern Monaco. I bavaresi, alla luce delle pretese economiche dei toscani, si sono poi tuffati su Yann Sommer lasciando campo libero al Napoli e alla Juventus che hanno avuto modo di osservarlo diverse volte in questi mesi. I giallorossi, come detto, hanno sondato il terreno al fine di verificare la disponibilità del portiere a trasferirsi nella capitale ma, vista la folta concorrenza, stanno battendo anche strade alternative.

Roma, Emiliano Martinez non vuole lasciare l’Aston Villa

Una di queste, in particolare, porta a Emiliano Martinez grande protagonista dell’Argentina vincitrice del Mondiale. Di recente il suo nome era stato accostato proprio alla Roma ma il colpo ha poche chance di concretizzarsi. Il motivo è da ricercare nella volontà del calciatore di restare all’Aston Villa.

I Villains nelle ultime 4 partite di Premier League hanno ottenuto tre vittorie ed un pareggio: un filotto positivo che ha rilanciato le speranze della squadra di Unai Emery di conquistare un piazzamento in zona Europa. Da qui la volontà di Martinez, stando a quanto riportato da ‘Times’, di rimanere ancora a Birmingham. “La mia famiglia – ha spiegato – è felice, mio figlio è ossessionato dal calcio e gioca per gli under 6 nel settore giovanile. Adoriamo il nostro tempo qui e speriamo che ci siano molti anni a venire”. Pinto dovrà quindi depennare il suo nome dalla lista dei possibili rinforzi da regalare a Mourinho.