Calciomercato Roma, Pinto cerca fondi: servono 50 milioni

Il bilancio della Roma non è dei migliori e quest’anno la Uefa ha reso ancora più difficile muoversi nelle finestre di calciomercato

La Roma in questi anni non sta navigando nell’oro. Anzi, l’ultimo bilancio approvato è stato più che disastroso con un rosso che ha superato quota 200 milioni. Una cifra mai toccata prima dalla società di Trigoria, che si sta muovendo per cercare di mettere una pezza a questa situazione. Come se non bastasse, è arrivata la tagliola della Uefa, con cui i Friedkin hanno accordato il settlement agreement.

Proprio a causa dell’intesa raggiunta con l’organo calcistico europeo, i giallorossi non hanno potuto effettuare il calciomercato desiderato da José Mourinho a gennaio. Le richieste dello Special One erano tante, ma Tiago Pinto ha avuto le mani legate davanti ai paletti di Ceferin. La società, infatti, non ha potuto aumentare il monte ingaggi, né spendere soldi senza prima trovare fonti di guadagno.

Questo va letto come cessioni. L’unica è arrivata dopo la fine delle trattative, con Nicolò Zaniolo che ha lasciato la Capitale per trasferirsi in Turchia. Il Galatasaray, infatti, si è mostrato interessato all’ex numero 22 giallorosso dopo che sembrava destinato a firmare per il Bournemouth o per il Milan. Nessuno di questi due club ha poi fatto il passo necessario per prendere l’attaccante, a differenza della squadra di Istanbul.

Calciomercato Roma, servono plusvalenze

Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma è alla ricerca di altri fondi per risanare il bilancio e vendere i giocatori giusti al prezzo adeguato in estate sarà fondamentale. Nonostante le crescite di Dybala e Cristante, si devono registrare le flessioni di Tammy Abraham e Roger Ibanez, due indiziati all’addio.

Per arrivare all’equilibrio, il general manager Tiago Pinto ha calcolato che servirebbero almeno 50 milioni. Una cifra abbastanza alta, ma che si può facilmente raggiungere. Nella rosa della Roma, infatti, ci sono molti giocatori che valgono decine di milioni. Se si volessero vendere solo i talenti della Primavera che ormai lavorano alle dipendenze di Mourinho di sicuro non si arriverebbe alla cifra indicata, ma tra i grandi ci sono parecchi che permetterebbero di arrivarci in tranquillità.