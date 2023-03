Roma, bastone e carota: le sentenze di Sabatini su Pinto e Mourinho

La Roma, nonostante la sconfitta nel derby, continua a sognare un piazzamento in zona Champions. Un addetto ai lavoro parla di Mourinho.

Le speranze di conquistare un piazzamento in zona Champions, nonostante la sconfitta nel derby, sono rimaste vive. La Roma, infatti, è al momento quinta a -1 dal Milan e a 5 punti di distanza dalla Lazio seconda in classifica. L’obiettivo è quindi alla portata ma per centrarlo José Mourinho sarà chiamato a risolvere le criticità emerse nelle ultime settimane e analizzate, oggi, da Walter Sabatini. Ma andiamo con ordine.

Tra le principali grane rientra di certo la personale crisi vissuta da Tammy Abraham la cui ultima rete in campionato risale al 4 febbraio. Da quel momento in poi si è fermato, andando incontro a numerose prestazioni negative. Il tecnico, dal canto suo, ha provato a difenderlo sottolineando il suo impegno in campo ma poi è stato costretto a fare scelte alternative, dando così fiducia ad Andrea Belotti con alterne fortune. L’inglese, partito dalla panchina in 4 delle ultime 5 gare disputate in Serie A, è quindi diventato un caso e proprio in queste ore si è parlato di un possibile rientro in Premier League.

Sulle sue tracce, ad esempio, c’è l’Aston Villa mentre il Manchester United, pur apprezzandolo molto, non lo ritiene una prima scelta. Oltre ad Abraham, l’allenatore lusitano dovrà cercare di recuperare anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano, come da lui stesso ammesso, sta disputando una stagione negativa (appena 2 reti in campionato) anche a causa di alcuni problemi fisici che gli impediscono di raggiungere la forma migliore. Due elementi fondamentali all’interno del progetto tattico di Mourinho, di cui ha voluto parlare Sabatini.

Roma, Sabatini parla di Mourinho

L’ex direttore sportivo della Salernitana, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha analizzato il rendimento dei capitolini e l’apporto fornito dal mister alla causa giallorossa.

“Se arriva quarto ha fatto un’impresa: non ha una rosa all’altezza, traballa in molti reparti. Dybala è l’unico fenomeno”. Un pensiero, questo, condiviso dallo stesso Mourinho che, per restare sulla panchina della Roma, chiederà ai Friedkin di investire in maniera concreta nella sessione estiva del mercato. Nel suo primo anno nella città Eterna, ha vinto la Conference. Adesso è in corsa per vincere l’Europa League e qualificarsi alla prossima edizione della Champions. Nella stagione 2023/24 Mou vuole alzare ulteriormente il tiro. La palla, adesso, ai Friedkin.